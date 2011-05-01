عراق به آمریکایی های آسیب دیده در جنگ خلیج فارس خسارت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشتدپرس، اعضای پارلمان عراق طی این مصوبه با پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار خسارت به تعدادى از آمریکایى هاى آسیب دیده در جریان جنگ خلیج فارس موافقت کردند.

تعدادى از آمریکایى ها با ارائه شواهدى گفته بودند طى سال هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ هنگام حمله صدام حسین به کویت توسط عوامل رژیم وی شکنجه شده یا برای جلوگیری از حملۀ نیروهای ائتلاف از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده شده است.

"عباس البیاتی" یکی از ساستمداران عراقی گفت که نمایندگان پس از استماع سخنرانی های وزیرخارجه، وزیر دارایی، و همین طور رئیس بانک مرکزی که در راستای توجیه پرداخت این خسارات بودند این قانون را تصویب کردند.

"محمود عثمان" یکی دیگر از نمایندگان عراق گفت که با تصویب این لایحه عراق در واقع خود را از پیگردهای دیگر که می توانست به مراتب خسارتی بیش از این را بر این کشور تحمیل کند بیمه کرد.

دولت نورى المالکى نخست وزیر عراق طرح پرداخت این خسارت را در ماه سپتامبر (حدود هفت ماه پیش) تصویب کرده بود.



در هنگام راى گیرى براى تصویب این طرح، نمایندگانى که وفادار به مقتدا صدر هستند، صحن مجلس را ترک کردند.