نسل "میش مرغ" در حال انقراض/ تنها 35 قطعه باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مراحل زیست گونه نادر و در حال انقراض پرنده" میش مرغ" در دشت "سوتاو" شهرستان بوکان به عنوان اصلی ترین زیستگاه این جاندار مستند سازی می شود.

میش‌ مرغ، پرنده ‌ای از خانواده "هوبرگان" بوده که در دشتهای وسیع و بی‌ درخت، زمینهای استپی و کشت زارهای پهناور حبوبات و علفزارها زندگی می کند که با توجه به در معرض خطر و انقراض بودن این جانوار گروهی مستند ساز به کارگردانی فتح الله امیری، کارگردان فیلم های حیات وحش ایران، به مدت یک سال از مراحل زیست این پرنده در حال انقراص فیلم تهیه می کند .

هم اکنون مراحل فیلم برداری این مستند آغاز شده و تاکنون مراحل رفتارهای جنسی این پرنده به تصویر کشیده شده است .

بر اثر شکار بی رویه، خشکسالی و از بین رفتن پوشش گیاهی هم اکنون تنها از این گونه در حال انقراض فقط 35 قطعه در جهان باقی مانده که این تعداد نیز در بوکان زیست می کنند .

هدف از ساخت این فیلم مستند به تصویر کشیدن مراحل زیست این پرنده زیبا و منحصر به فرد و تشویق مردم به حفظ و حراست از گونه های در حال انقراض حیات وحش ایران عنوان شده است .

میش مرغ، یکی از بزرگترین پرندگان ایران است که از نظر شکل و جثه شباهت زیادی به بوقلمون دارد و دارای گردن و پاهایی کشیده، بال ها و منقار پهن و پرهای رنگارنگ است و روی زمین لانه‌سازی می‌کند .

میش مرغ در فصل بهار تخمگذاری می‌کند و در هر دوره دو تا چهار تخم می‌گذارد و پس از 25 تا 27 روز جوجه‌ها به دنیا می‌آیند .

این پرنده، در بهار که زمان جوجه آوری است آشیانه خود را در قسمت‌های انبوه این مزارع می‌سازد اما در پاییز و زمستان نیز می‌توان آنها را در مزارع درو شده مشاهده کرد .

میش مرغ در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حاظت از جمعیت و منابع طبیعی

میش مرغ‌ها به محض احساس خطر، به طرف نقاط مرتفع پرواز کرده و در آنجا به دیده بانی می‌پردازند، هم اکنون دشت "سوتاو" بوکان به دلیل شرایط مطلوب و منحصر بفرد خود به مهمترین زیستگاه این پرنده تبدیل شده ‌که یک پهنه تپه ماهوری به وسعت 400 هکتار است و درروستای حمامیان از توابع بوکان قرار دارد .

این پرنده در سال‌های گذشته به دلیل محدود شدن زیست‌ گاه‌های طبیعی، شکار بی‌رویه و اختلال در مناطق زیست و تخمگذاری آن، در معرض انقراض قرار گرفته ‌است .

میش مرغ، یک پرنده نادر در جهان به شمار می‌رود که در زمان حاضر در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از جمعیت و منابع طبیعی قرار دارد .

با تلاش محیط بانان محیط زیست شهرستان بوکان و حمایت مردم به ویژه روستایان از جوجه های این پرنده حفاظت و نگهداری می شود .