خاورمیانه مرکز جوشش است/ بیداری ملتها قابل پیش بینی نبود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دکتر حسن لاسجردی عصر شنبه در مراسم بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم در سالن اجتماعات آموزش و پرورش آمل افزود: قالب کشورهایی که در معرض این موج بیداری اسلامی قرار گرفته دارای ماهیتی اقتدارگرا و مردمی بودند.

وی خاطرنشان کرد: تحولات و بیداری منطقه بیشتر در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین بیشتر تحت تاثیر بوده است.

کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه از منظر برخی تحلیلگران موج بیداری اسلامی در منطقه دارای ماهیتی داخلی بوده است افزود: عده ای دیگر ریشه تحولات را از فضای خارج و پیرامونی دانستند.

وی با بیان اینکه ریشه بیداری در کشورهای منطقه ماهیت اسلامی دارد افزود: می توان اذعان داشت که منطقه خاورمیانه به عنوان صادر کننده ایدئولوژی در جهان امروزی است.

لاسجردی با اعلام این که موتور محرکه ایدئولوژی در خاورمیانه صورت گرفته است افزود: وجود رهبران بزرگ در خاورمیانه از این منطقه به عنوان کانون تحولات جهانی یاد کرده اند.

وی به تلاشهای امام راحل در حوزه وحدت شیعه و سنی اشاره کرد و افزود: بیداری ملتها برای اصلاح دولتها نگاه اساسی امام راحل بود.

در پایان این مراسم به همت حزب موتلفه اسلامی شهرستان آمل از معلمان و اساتید نمونه شهرستان تجلیل شد.