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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۰

لاسجردی:

خاورمیانه مرکز جوشش است/ بیداری ملتها قابل پیش بینی نبود

خاورمیانه مرکز جوشش است/ بیداری ملتها قابل پیش بینی نبود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اخبار خارجی مهر با اشاره به موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه گفت: از منظر کارشناسان مسائل سیاسی بیداری اسلامی ایجاد شده در منطقه قابل پیش بینی نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دکتر حسن لاسجردی عصر شنبه در مراسم بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم در سالن اجتماعات آموزش و پرورش آمل افزود: قالب کشورهایی که در معرض این موج بیداری اسلامی قرار گرفته دارای ماهیتی اقتدارگرا و مردمی بودند.

وی خاطرنشان کرد: تحولات و بیداری منطقه بیشتر در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین بیشتر تحت تاثیر بوده است.

کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه از منظر برخی تحلیلگران موج بیداری اسلامی در منطقه دارای ماهیتی داخلی بوده است افزود: عده ای دیگر ریشه تحولات را از فضای خارج و پیرامونی دانستند.

وی با بیان اینکه ریشه بیداری در کشورهای منطقه ماهیت اسلامی دارد افزود: می توان اذعان داشت که منطقه خاورمیانه به عنوان صادر کننده ایدئولوژی در جهان امروزی است.

لاسجردی با اعلام این که موتور محرکه ایدئولوژی در خاورمیانه صورت گرفته است افزود: وجود رهبران بزرگ در خاورمیانه از این منطقه به عنوان کانون تحولات جهانی یاد کرده اند.

وی به تلاشهای امام راحل در حوزه وحدت شیعه و سنی اشاره کرد و افزود: بیداری ملتها برای اصلاح دولتها نگاه اساسی امام راحل بود.

در پایان این مراسم به همت حزب موتلفه اسلامی شهرستان آمل از معلمان و اساتید نمونه شهرستان تجلیل شد.

کد مطلب 1301571

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