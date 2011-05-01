سیدعلی میرانوری مدیر موسسه ابرار از زیرمجموعههای معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئولیت هماهنگی و اجرای فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور را برعهده دارد به خبرنگار مهر گفت: در ماه پایانی سال گذشته بزرگترین نمایشگاه محصولات فرهنگی ایران و افغانستان در کابل برگزار شد که استقبال خوب از آن نمایشگاه باعث شد در تدارک نمایشگاه دیگری در مزار شریف باشیم.
وی ادامه داد: نمایشگاه مزار شریف اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ماه با حضور ناشران و فعالان فرهنگی ایران و افغانستان برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه در این زمان دانشگاهها و مراکز تحصیلی افغانستان باز هستند، پیشبینی میکنیم بازدید از این نمایشگاه خوب باشد.
مدیر موسسه ابرار درباره کتابهایی که قرار است به نمایش درآید توضیح داد: کتابهای علمی در شاخههای پزشکی، پیراپزشکی، فنی مهندسی، فناوریهای نوین، سیاست، فقه، علوم اجتماعی، اقتصادی و تربیتی و ... از سوی ناشران ایرانی عرضه خواهد شد.
میرانوری افزود: کتابهای اهل سنت هم در نمایشگاه به نمایش درمیآید و حضور ناشران سنی را هم داریم. از دیگر غرفههای ویژه مربوط به قرآن، گردشگری و معرفی ایران، معرفی دستاوردهای انقلاب، زنان و کودکان است و همچنین بخشی هم به فعالیتهای آموزشی و جلسات تخصصی بین ناشران و دستاندرکاران چاپ و نشر اختصاص مییابد.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه فرصت خوبی برای تعامل ناشران و مراکز دانشگاهی دو کشور است، عنوان کرد: سعی میشود نشستهایی مشترک بین ناشران ایرانی و کشور میزبان برگزار شود که نتایج خوبی هم خواهد داشت.
این فعال در امور فرهنگی اضافه کرد: تعاونیهای ناشران از شهرهای مختلف کشورمان برای حضور اعلام آمادگی کردهاند و به نظر میرسد 300 تا 350 ناشر در این حرکت فرهنگی مشارکت کنند.
میرانوری درباره هزینههایی که ناشران برای شرکت در نمایشگاه افغانستان متحمل میشوند، توضیح داد: دو نوع هزینه برای نمایشگاه داریم که بخشی از آن به گرفتن غرفه و فضاسازی مربوط است که در قبال آن هزینهای از ناشران نمی گیریم و دولت در قالب یارانه پرداخت میکند. بخش دیگر هزینههای شخصی افراد شامل تردد، اقامت، تبلیغات و جابجایی بار است که برعهده ناشران است.
وی در پاسخ به اینکه مساله امنیت شرکتکنندگان ایرانی چگونه تامین میشود، بیان کرد: در قالب پروتکلی که با کشور میزبان امضا میشود، مساله امنیت بر عهده دولت متبوع است و این اطمینان را به ما میدهند که مشکلی پیش نیاید. در نمایشگاه اسفندماه، وزیران کشورهای گوناگون به بازدید میآیند. این موضوع بدان معنا است که مساله امنیت را مدنظر دارند. این نمایشگاهها فرصتی را در اختیار ناشران ایرانی قرار میدهد تا از نزدیک با فضای کشوری چون افغانستان و ظرفیتهای کار فرهنگی در آنجا آشنا شوند.
مدیر موسسه ابرار در پایان از این موسسه و جایگاهش اینگونه گفت: موسسه ابرار از زیرمجموعههای معاونت فرهنگی وزارت ارشاد است که مسئولیت زمینهسازی فعالیتهای فرهنگی در خارج از کشور برای بخش خصوصی را دارد.
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