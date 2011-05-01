جمع آوری 200 هزار نامه مردمی در جریان سفر سوم دولت به کردستان

مهدی ارشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: به دلیل کثرت نامه های مردمی هنوز تعداد زیادی از این نامه ها بازگشایی و رسیدگی نشده است و پیش بینی می شود در نهایت، آمار نامه های مردمی سفر به بیش از 250 هزار فقره نامه افزایش یابد.
وی به افزایش دو برابری نامه های مردمی در دور سوم دولت نسبت به سفرهای اول و دوم به استان کردستان اشاره کرد و بیان داشت: در دور اول سفر دولت به استان کردستان بیش از 106 هزار فقره نامه و در دور دوم سفر نیز بیش از 130 هزار فقره نامه مردمی جمع آوری شده بود.
مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری کردستان افزود: تا امروز بیش از 121 هزار فقره نامه بازگشایی شده است که از این میزان بیش از 22 هزار نامه اسکن و بیش از پنج هزار و 300 فقره نامه در سامانه ویژه کشوری به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: همزمان با سفر سوم هیئت دولت به کردستان به منظور بررسی مشکلات شهروندان کردستانی و جمع آوری نامه های مردمی ستاد اجرایی 30 گانه ارتباط مردمی ریاست جمهوری با حضور معاونین وزرا و نمایندگان استانداری و دستگاه های اجرایی در استان تشکیل شد.
ارشادی خاطرنشان کرد: در مدت زمان حضور هیئت دولت در کردستان ستاد 30 گانه بیش از 12 هزار فقره درخواست و مسائل و مشکلات مردم را بررسی و در سیستم سامد سامانه ارتباطی مردم و دولت به ثبت رساند.
مدیر دفتربازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری کردستان در پایان یادآور شد: هم اکنون بیش از 180 کارشناس ادارات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان کار بازگشایی و رسیدگی به نامه های مردمی را بر عهده دارند.
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