جمع آوری 200 هزار نامه مردمی در جریان سفر سوم دولت به کردستان

مهدی ارشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: به دلیل کثرت نامه های مردمی هنوز تعداد زیادی از این نامه ها بازگشایی و رسیدگی نشده است و پیش بینی می شود در نهایت، آمار نامه های مردمی سفر به بیش از 250 هزار فقره نامه افزایش یابد .

وی به افزایش دو برابری نامه های مردمی در دور سوم دولت نسبت به سفرهای اول و دوم به استان کردستان اشاره کرد و بیان داشت: در دور اول سفر دولت به استان کردستان بیش از 106 هزار فقره نامه و در دور دوم سفر نیز بیش از 130 هزار فقره نامه مردمی جمع آوری شده بود .

مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری کردستان افزود: تا امروز بیش از 121 هزار فقره نامه بازگشایی شده است که از این میزان بیش از 22 هزار نامه اسکن و بیش از پنج هزار و 300 فقره نامه در سامانه ویژه کشوری به ثبت رسیده است .

وی ادامه داد: همزمان با سفر سوم هیئت دولت به کردستان به منظور بررسی مشکلات شهروندان کردستانی و جمع آوری نامه های مردمی ستاد اجرایی 30 گانه ارتباط مردمی ریاست جمهوری با حضور معاونین وزرا و نمایندگان استانداری و دستگاه های اجرایی در استان تشکیل شد .

ارشادی خاطرنشان کرد: در مدت زمان حضور هیئت دولت در کردستان ستاد 30 گانه بیش از 12 هزار فقره درخواست و مسائل و مشکلات مردم را بررسی و در سیستم سامد سامانه ارتباطی مردم و دولت به ثبت رساند .