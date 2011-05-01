150 میلیارد تومان حق واقعی پخش تلویزیونی/ فقط 13 میلیارد تومان گرفتیم!

عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فوتبال و باشگاه های لیگ برتر هنوز حق واقعی خود را بابت حق پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی مسابقات لیگ برتر دریافت نمی کنند و اگر حق واقعی باشگاه ها پرداخت شود، آنها از وابستگی به اعتبارات دولتی و دغدغه های مالی بی نیاز خواهند شد و می توانند به ساختارسازی و بسترهای لازم برای باشگاه داری بپردازند.

محمدی با تاکید بر اینکه رقم واقعی سهم سازمان لیگ از پخش مسابقات لیگ برتر 150 میلیارد تومان است اظهار داشت: پیشنهاد سازمان لیگ به مجلس و دولت این بود که در حال حاضر 60 میلیارد تومان بودجه سالیانه سازمان صدا و سیما برای حق پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی است. مجلس هم علاوه بر این به جای کمک های جاری به باشگاه ها که سالیانه رقمی حدود 2 تا 10 میلیارد را بطور میانگین شامل می شود، این رقم را در اختیار صدا و سیما و یا فدراسیون فوتبال قرار دهد تا سهم واقعی فوتبال از این طریق پرداخت شود.

وی تصریح کرد: از این طریق اعتباراتی که سالیانه بصورت دولتی و از طریق مجلس به فوتبال اختصاص می باید با مسیر و شکل بهتری در اختیار باشگاه ها قرار خواهد گرفت و آنها می توانند با این مبلغ بهتر برای تامین زیر ساخت ها و بسترسازی و دستیابی به استانداردهای لازم برنامه ریزی کنند.

رئیس سازمان لیگ برتر رقم قرار داد این سازمان با صدا و سیما در لیگ دهم را 13 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز لیگ دهم به پایان نرسیده تاکنون تنها 70 درصد از این رقم به سازمان لیگ پرداخت شده که بخش عمده آن به خود باشگاه ها اختصاص خواهد یافت.

عزیز محمدی در خصوص پایان قرار داد سازمان لیگ و صدا و سیما دراردیبهشت ماه جاری اظهار داشت: به همین منظور روز گذشته نشستی با معاونین سازمان صدا وسیما پیرامون لیگ یازدهم و قرارداد فصل جدید مسابقات لیگ داشتیم که ترجیح می دهم در مورد جزئیات این نشست صحبتی نکنم ولی مطمئن باشید حق پخش تلویزیونی در لیگ یازدهم قطعا افزایش خواهد یافت که هنوز در مورد رقم دریافتی برای سال جدید توافق نهایی صورت نگرفته است.