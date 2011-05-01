هیئت رئیسه شورای بندرامام خمینی انتخاب نشد

فرماندار ماهشهر در این خصوص به خبرنگار مهر در ماهشهر گفت: شامگاه گذشته(شنبه) به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای شورای شهربندرامام خمینی(ره)، هیئت رئیسه شورا تعیین نشده است.

قائد اسلامی نسب افزود: این دومین جلسه است که در سه روز گذشته برای تعیین اعضای ‌هیئت رئیسه شورای شهر بندرامام (ره) تشکیل شده که به دلیل غیبت پی در پی سه تن اعضا شورا شهر و نرسیدن به حد نصاب جلسه برگزار نشد.



وی با انتقاد شدید از غبیتهای پی در پی اعضا شورا شهر بندرامام خمینی(ره) تصریح کرد: اعضای شورای شهر، نمایندگان مردم هستند و نباید مسائل و مشکلات داخلی خود را با مسائل شورا ادغام کنند.



اسلامی نسب افزود: این موضوع به هیچ وجه زیبنده نمایندگان مردم در شورا نیست و باید نمایندگان با تعامل و تفاهم به حل مشکلات مردم و امور جاری شهری فکر کند و و باعث سلب اطمینان مردم به نمایندگان خود نشوند.



وی در خصوص غیبت مکرر و عدم تمکین اعضای شورا برای حضور در جلسات گفت: در این خصوص صورتجلسه ای در حضور حاضرین امضا و به استانداری خوزستان و شواری حل اختلاف استان برای جهت انجام اقدامات قانونی و تعیین تکلیف برخی اعضا ارسال خواهد شد.



فرماندار ماهشهر، اعضا شورای شهر بندر امام خمینی(ره) را به تعامل و همکاری و خدمتگذاری به رای دهندگان خود فراخواند و اظهار داشت: نباید با برخی کارهای نسنجیده مردم را از نهاد شورای شهر دلسرد کرد.