محمد یعقوبی درباره آغاز رپرتوآر آثار نمایشی خود در تماشاخانه ایرانشهر به خبرنگار مهر گفت: طبق توافقی که با مجید جوزانی مدیر تماشاخانه ایرانشهر داشتیم قرار است از 20 آذرماه تا پایان سال جاری گروه ما همزمان با حسین کیانی به اجرای رپرتوآر آثار خود بپردازد.
سرپرست گروه "تئاتر این روزها" درباره آثار مدنظر برای اجرا در این رپرتوآر افزود: من سه نمایش "نوشتن در تاریکی"، "خشکسالی و دروغ" و "یک دقیقه سکوت" را برای اجرا پیشنهاد دادهام و امیدوارم که با یکی از این سه اثر رپرتوآر را آغاز کنم.
این کارگردان و نمایشنامه نویس با سابقه تئاتر ایران با اشاره به تداوم رپرتوآر در سال 91 گفت: با فرصتی که در سال جاری در اختیار است به احتمال زیاد تنها یک اثر را میتوانیم به صحنه ببریم و ادامه رپرتوآر در سال 91 خواهد بود.
محمد یعقوبی سال 89 نمایش "نوشتن در تاریکی" را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد که با استقبال قابل توجه مخاطبان و علاقهمندان به تئاتر مواجه شد.
سرپرست گروه "تئاتر این روزها" از آغاز رپرتوآر سه اثر نمایشی خود همزمان با رپرتوآر آثار حسین کیانی از 20 آذرماه در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر خبر داد.
محمد یعقوبی درباره آغاز رپرتوآر آثار نمایشی خود در تماشاخانه ایرانشهر به خبرنگار مهر گفت: طبق توافقی که با مجید جوزانی مدیر تماشاخانه ایرانشهر داشتیم قرار است از 20 آذرماه تا پایان سال جاری گروه ما همزمان با حسین کیانی به اجرای رپرتوآر آثار خود بپردازد.
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