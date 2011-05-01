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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۳۸

سایت نمایندگی صدا و سیمای ایران در مالزی راه‌اندازی شد

سایت نمایندگی صدا و سیمای ایران در مالزی راه‌اندازی شد

سایت نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مالزی با هدف اطلاع‌رسانی اخبار منطقه جنوب شرق آسیا راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اهداف راه‌اندازی این سایت عبارتند از اطلاع رسانی اخبار منطقه جنوب شرق آسیا به شکل چند رسانه‌ای با سرعت و کیفیت قابل قبول، بروزرسانی پیوسته مطالب، امکان پخش مستقیم گزارش های خبری، امکان دریافت و ارسال فیلم و خبر به صورت انلاین با دفاتر فرهنگی کشورهای همسایه و ایران، ایجاد پل ارتباطی با دانشگاهیان، فرهنگیان و نخبگان ایرانی ساکن مالزی و کشورهای همجوار، بسترسازی جهت ارتباط با امکانات بالقوه تهیه خبر در منطقه جنوب شرق آسیا (از قبیل استفاده از عکاسان و خبرنگاران  افتخاری).

نشانی این سایت  Http://irib.com.my  است و شامل بخش‌‌های همکاریهای رسانه‌ای (گزارش دیدار و گفتگو با رسانه‌های مالزی)، باشگاه مخاطبان (تریبون آزاد برای مخاطبان، امکان ارسال خبر، عکس، فیلم و ..)، ایرانیان مالزی (معرفی اندیشمندان و چهره‌های علمی فرهنگی و هنری ایرانی که در مالزی و یا کشورهای همجوار فعالیت دارند).

اخبار عبارتند از اخبار منطقه، اخبار ایران و جهان ( ارائه به صورت ار اس اس شبکه‌های داخلی)، مقالات و تحلیل‌ها به صورت ترجمه.

فیلم و صدا شامل برنامه های تولیدی (ارائه فیلم، عکس و مطالب تکمیلی)، گزارش‌های خبری (ارائه فیلم ، عکس و مطالب تکمیلی)، پخش زنده (امکان دسترسی به  کلیه سایت های پخش زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، محصولات صدا و سیما (امکان دسترسی به  بخش عمده ای از تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، پادکست شامل فایل‌های صوتی از گزارش‌ها و مصاحبه‌ها، گالری تصاویر: برگرفته از منتخب گزارش ، تولید، بازدیدها و دیدنی‌ها.

پیوندها: ارانه و امکان مشاهده سایت‌های معتبر منطقه جنوب شرق آسیا، تماس با ما: تلفن تماس و پست الکترونیک اعضای دفتر نمایندگی و نشانی دفتر در این سایت امکان مشاهده و دانلود تولیدات دفتر نمایندگی است و سعی شده با ارائه مطالب تکمیلی سایت اطلاعات تکمیلی را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

سایت به صورت فارسی و انگلیسی در دسترس مخاطبان است و در آینده به زبان مالایی ارائه خواهد شد.

کد مطلب 1301584

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