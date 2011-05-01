به گزارش خبرگزاری مهر، اهداف راه‌اندازی این سایت عبارتند از اطلاع رسانی اخبار منطقه جنوب شرق آسیا به شکل چند رسانه‌ای با سرعت و کیفیت قابل قبول، بروزرسانی پیوسته مطالب، امکان پخش مستقیم گزارش های خبری، امکان دریافت و ارسال فیلم و خبر به صورت انلاین با دفاتر فرهنگی کشورهای همسایه و ایران، ایجاد پل ارتباطی با دانشگاهیان، فرهنگیان و نخبگان ایرانی ساکن مالزی و کشورهای همجوار، بسترسازی جهت ارتباط با امکانات بالقوه تهیه خبر در منطقه جنوب شرق آسیا (از قبیل استفاده از عکاسان و خبرنگاران افتخاری).

نشانی این سایت Http://irib.com.my است و شامل بخش‌‌های همکاریهای رسانه‌ای (گزارش دیدار و گفتگو با رسانه‌های مالزی)، باشگاه مخاطبان (تریبون آزاد برای مخاطبان، امکان ارسال خبر، عکس، فیلم و ..)، ایرانیان مالزی (معرفی اندیشمندان و چهره‌های علمی فرهنگی و هنری ایرانی که در مالزی و یا کشورهای همجوار فعالیت دارند).

اخبار عبارتند از اخبار منطقه، اخبار ایران و جهان ( ارائه به صورت ار اس اس شبکه‌های داخلی)، مقالات و تحلیل‌ها به صورت ترجمه.

فیلم و صدا شامل برنامه های تولیدی (ارائه فیلم، عکس و مطالب تکمیلی)، گزارش‌های خبری (ارائه فیلم ، عکس و مطالب تکمیلی)، پخش زنده (امکان دسترسی به کلیه سایت های پخش زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، محصولات صدا و سیما (امکان دسترسی به بخش عمده ای از تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، پادکست شامل فایل‌های صوتی از گزارش‌ها و مصاحبه‌ها، گالری تصاویر: برگرفته از منتخب گزارش ، تولید، بازدیدها و دیدنی‌ها.

پیوندها: ارانه و امکان مشاهده سایت‌های معتبر منطقه جنوب شرق آسیا، تماس با ما: تلفن تماس و پست الکترونیک اعضای دفتر نمایندگی و نشانی دفتر در این سایت امکان مشاهده و دانلود تولیدات دفتر نمایندگی است و سعی شده با ارائه مطالب تکمیلی سایت اطلاعات تکمیلی را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

سایت به صورت فارسی و انگلیسی در دسترس مخاطبان است و در آینده به زبان مالایی ارائه خواهد شد.