عاملان انفجارهای صوتی ایلام دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرهنگ حیدر عباس زاده در این ارتباط گفت: عامل دو فقره انفجار صوتی که در شب بیست و نهم فروردین ماه در دو نقطه مختلف شهر ایلام به وقوع پیوست، ظرف مدت کوتاهی پس از وقوع انفجارها، توسط پلیس شناسایی شده بودند.



وی افزود: متهمان دستگیر شده که از اراذل و اوباش سابقه دار منطقه بوده و دارای چندین فقره سابقه شرارت هستند، تحویل مراجع قضایی شده اند.



عباس زاده گفت: تحقیقات اولیه انجام شده توسط پلیس نشان می دهد که متهمان انگیزه سیاسی نداشته و با انگیزه اختلاف مالی و شخصی دست به این اقدام زده اند.



این دو انفجار خسارت اندک مالی در بر داشت.