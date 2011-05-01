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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۶

متهمان انگیزه سیاسی نداشتند/

عاملان انفجارهای صوتی ایلام دستگیر شدند

عاملان انفجارهای صوتی ایلام دستگیر شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی ایلام از شناسایی و دستگیری هفت نفر از عاملان انفجارهای صوتی ماه گذشته در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرهنگ حیدر عباس زاده در این ارتباط گفت: عامل دو فقره انفجار صوتی که در شب بیست و نهم فروردین ماه در دو نقطه مختلف شهر ایلام به وقوع پیوست، ظرف مدت کوتاهی پس از وقوع انفجارها، توسط پلیس شناسایی شده بودند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده که از اراذل و اوباش سابقه دار منطقه بوده و دارای چندین فقره سابقه شرارت هستند، تحویل مراجع قضایی شده اند.

عباس زاده گفت: تحقیقات اولیه انجام شده توسط پلیس نشان می دهد که متهمان انگیزه سیاسی نداشته و با انگیزه اختلاف مالی و شخصی دست به این اقدام زده اند.

این دو انفجار خسارت اندک مالی در بر داشت.

کد مطلب 1301585

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