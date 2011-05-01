به گزارش خبرگزاری مهر، جکسون در این نشست به بررسی تقدم فیزیکالیسم میپردازد.
جکسون معتقد است که اکثر فیلسوفان و دانشمندان علوم شناختی این گونه میپندارند که همه حالتهای ذهنی پدیدههای فیزیکی هستند.
این ایده در متافیزیک منجر به این میشود که عوامل فیزیکی تعیین کننده مؤلفههای ذهنی هستند. بر اساس تقدم فیزیکالیسم تعیین کنندگی به عوامل فیزیکی برمیگردد.
فرانک جکسون استاد دانشگاههای ملی استرالیا و پرینستون است. وی متخصص فلسفه ذهن و فلسفه زبان، منطق فلسفی، معرفت شناسی، متافیزیک و فرااخلاق است.
جکسون در سال 1995 درسگفتارهای جان لاک را در دانشگاه آکسفورد ارائه داد.
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