مشاهده 3 مورد مبتلا به بیماری هاری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، لطیف علیزاده در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت روز جهانی دامپزشکی با هشدار جدی نسبت به خطرات ناشی از بیماری حیوان گزیدگی (هاری) اظهارداشت: بر اساس اعلام انجمن جهانی دامپزشکی در هر 10 دقیقه یک نفر و هر سال 55 هزار نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست می دهند.
وی با اشاره به اقدامات این نهاد در پیشگیری از شیوع و ابتلا این بیماری در سطح استان بیان داشت: طی سال 90 این اداره کل به صورت رایگان 13 هزار و 500 قلاده سگ و گربه خانگی و بی صاحب در سطح استان را بر علیه بیماری هاری واکسینه کرده است که دو هزار و 500 قلاده بیش از عملکرد پیشنهادی از سوی سازمان دامپزشکی بود.
12 هزار قلاده سگ و گربه بر علیه بیماری هاری واکسینه می شوند
علیزاده در ادامه از اجرای طرح واکسیناسیون بر علیه بیماری هاری در سطح استان طی سالجاری خبر داد و بیان داشت: پیش بینی می شود طی سالجاری 12 هزار قلاده سگ و گربه خانگی و ولگرد بر علیه بیماری هاری واکسینه می شوند.
معاون فنی اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی در ادامه به اقدامات اداره کل دامپزشکی استان در مبارزه با شیوع بیماری های مشترک بین انسان و دام اشاره کرد و گفت: در این راستا طی سال گذشته 818 هزار مورد بازدید از مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی صورت گرفته است که از این تعداد 791 مرکز عرضه فرآورده خام دامی غیربهداشتی به همراه 42 تن مواد غیربهداشتی شناسایی و به مراکز قضایی معرفی شدند.
این مقام مسئول 206 نمونه برداری، شناسایی 363 نفر متخلف عرضه مواد و فرآورده های خام دامی غیربهداشتی، انجام عملیات بازرسی و نظارت بر کشتارگاه های دام در قالب 88 هزار و 826 راس دام را از دیگر اقدامات این اداره در سال 89 عنوان کرد.
تاکنون موردی از آنفولانزای فوق حاد طیور در آذربایجان غربی مشاهده نشده است
علیزاده در ادامه با بیان اینکه تاکنون موردی از آنفولانزای فوق حاد طیور در آذربایجان غربی مشاهده نشده است خاطرنشان کرد: این موفقیت با وجود مشاهده موارد ابتلای زیاد در کشورهای هم مرز با آذربایجان غربی از جمله ترکیه،عراق به وجود آمده است که نشان دهنده توجه مقامات استانی و کشوری به کنترل و پیشگیری از بروز بیماری مشترک انسان و دام است.
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