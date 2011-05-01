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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۳

استقبال از نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان مطلوب بود

استقبال از نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان مطلوب بود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر برنامه ریزی نمایشگاه های استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استقبال از نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان مطلوب بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد میرزایی شنبه شب در حاشیه اختتامیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان افزود: نمایشگاه استان گلستان دومین نمایشگاه استانی مرکز فناوری اطلاعات در سال 90 و شانزدهمین مایشگاه استانی این مرکز بود.

وی اظهار داشت: در ابتدای سال 90 انتظار حضور پرشور مردم را نداشتیم اما طبق آمارها و ارقام فروش حضور مردم در این نمایشگاه بسیار پر شور و ارزنده بود.

میرزایی خاطر نشان کرد: طبق فیلم و مستنداتی که از این نمایشگاه تهیه شده است، نشانگر این مطلب است که مردم استان این حوزه را خوب شناخته اند.
 
وی با اشاره به اهداف مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد از برپایی این نمایشگاه ها گفت: حمایت و آشنا کردن خانواده ها و نیاز بالایی که در این حوزه احساس می شود ما را بر آن می دارد جهت گسترش این نمایشگاه ها پر شورتر گام برداریم.
 
نمایشگاه رسانه های دیجیتال گلستان از چهارم اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی گلستان شروع شد و شب شنبه پایان یافت.
کد مطلب 1301588

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