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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

هاآرتض خبر داد:

نگرانی تل آویو از آینده روابط با قاهره/ نماینده نتانیاهو به مصر می رود

نگرانی تل آویو از آینده روابط با قاهره/ نماینده نتانیاهو به مصر می رود

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی با اشاره به نگرانیهای رژیم صهیونیستی از نزدیک شدن مصر به مردم فلسطین از تصمیم نخست وزیر این رژیم برای اعزام نمانیده به قاهره با هدف مذاکره با مقامات مصری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به قل از روزنامه هاآرتض، توافق فتح و حماس برای آشتی و همچنین تصمیم مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح، موجب نگرانی مقامات تل آویو شده از همین رو به زودی نماینده ای ویژه از سوی "بنیامین نتانیاهو" به قاهره می رود تا در دیدار با مقامات مصری نگرانی های اسرائیل را با آنها در میان بگذارد.

اما در این میان مصر نیز بیکار نبوده و پس از اعتراض رژیم صهیونیستی به تصمیم قاهره در ارتباط با بازگشایی گذرگاه رفح، اعلام کرد که تل آویو نباید در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت کند.

اما موضوعی که بیش از این تل آویو را نگران کرده توافق فتح و حماس برای آشتی و برنامه دیدار "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان و "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس در قاهره است که بر اساس اعلام قبلی در روزهای آتی در قاهره انجام می شود.

در همین رابطه نتانیاهو از آمریکا خواسته تا کمکهای آمریکا به تشکیلات خودگردان را متوقف کند و "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز روز گذشته در موضعی ناشی از ضعف، خواستار به رسمیت شناخته شدن این رژیم از سوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین شد.

کد مطلب 1301589

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