سایتهای ایرانی در معرض حمله سایبری/ حمله "ناشناس" از امروز!

به گزارش خبرگزاری مهر، ناموفق بودن پیچیده ترین ویروسها مانند استاکس نت و استارس که قصد خرابکاری در ایران را داشتند موجب نشده است که هکرهای دیگر قصد حمله به سایتهای ایرانی را از سر بیرون کنند به طوری که گروه هکر "ناشناس"، ایران را هدف بعدی حملات سایبری خود معرفی کرده است.

اعضای این گروه که سازماندهی چندانی هم ندارند در حال ترسیم نقشه ای به نام "عملیات ایران" هستند. حمله ای سایبری با هدف خاموش کردن وب سایتها که از روز یکشنبه آغاز می شود. ادعای این حمله سایبری همزمان اول ماه می بر روی وب سایت این گروه اعلام شده است.

گروه ناشناس پیش از این در حمایت از وب سایت ویکی لیکز به وب سایتهایی از قبیل PayPal، ویزا، مستر کارد و دیگر وب سایتهای مالی اعتباری که مشارکت ویکی لیکز را دچار اختلال کرده بودند حمله کرده بود.

در اوایل این ماه نیز این گروه در اعتراض به رفتار هکر پلی استیشن سونی به این شرکت حمله کرد اما اتهام نشت میلیونها اطلاعات کاربران بازی پلی استیشن این شرکت را نپذیرفت.

بر اساس گزارش Cnet، گروه ناشناس تا کنون به وب سایتهایی از قبیل Music Broadcast، دولت مصر، سوئد، کلیسای وستبرو بابتیست، شرکت میلیاردرهای محافظه کار چارلز و دیوید کاچ، و شرکت امنیت فدرال HBGray که برای شناسایی هکرهای گروه ناشناس با FBI همکاری های زیادی داشته حمله کرده است.

هر چند که امنیت شبکه نکته بسیار کلیدی برای هر کشوری است اما به نظر نمی رسد این حمله سایبری اگر واقعیت هم داشته باشد با توجه به توانایی محققان کشور بتواند قدم مهمی برای خرابکاری در سایتهای ایرانی بردارد.