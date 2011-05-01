  1. هنر
  2. تئاتر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

آبان‌ماه سال جاری/

محامدی با یک اثر نمایشی به سالن اصلی می‌آید

محامدی با یک اثر نمایشی به سالن اصلی می‌آید

منیژه محامدی از اجرای اثری نمایشی در آبان‌ماه سال جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر خبر داد.

محامدی درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: قرار است از اواخر آبان‌ماه سال جاری نمایشی را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم. هنوز اثر مد نظر را انتخاب نکرده‌ام ولی چند اثر را مد نظر دارم.

این کارگردان با سابقه تئاتر درباره متون مد نظر برای اجرا افزود: تا اوایل خردادماه متن مد نظر برای اجرا نهایی می‌شود اما به طور حتم نمایشی با 20 تا 30 بازیگر خواهد بود.

منیژه محامدی سال گذشته نمایش "ضیافت" نوشته محمد اسکندری را با بازی فروغ قجابگلی و امین طباطبایی در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا کرد. وی سال 88 نمایش "تبرئه شده" را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.

 

کد مطلب 1301597

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها