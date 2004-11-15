ابومازن با مسئولان سازمان هاي امنيتي و گروه هاي مبارز فلسطيني ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، محمود عباس (ابومازن) رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين امروز دوشنبه به شكل جداگانه با مسئولان سازمان هاي امنيتي فلسطيني و مسئولان 13 گروه مبارز فلسطيني ديدار و تحولات سرزمينهاي اشغالي فلسطين در غياب ياسر عرفات و انتخابات سراسري آينده فلسطين را مورد بحث وبررسي قرار خواهد گرفت.



ابومازن پس از ياسرعرفات رياست سازمان آزاديبخش فلسطين(فتح) را برعهده گرفت.



ياسر عرفات (ابوعمار) رئيس سابق تشكيلات خودگردان فلسطين در 11 ماه جاري پس از طي يك دوره سخت بيماري درگذشت.



قراراست نشست ابومازن با مسئولان سازمان هاي امنيتي فلسطين در دفتر رياست سازمان آزاديبخش فلسطين بعدازظهر امروز برگزار شود.



ناظران سياسي معتقدند ابومازن در انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين آينده در سرزمينهاي اشغالي فلسطين كانديدا شده و در اين انتخابات نيز به پيروزي برسد.



يادآور مي شود احمد قريع ( ابوعلا) نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين پيش از اين نشستهاي مشابهي را با مسئولان امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين و گروه هاي مبارز را پيش از درگذشت ياسر عرفات برگزار كرده و نسبت به بروز درگيريهاي داخلي وايجاد خشونتها پس از مرگ عرفات هشدار داده بود.

