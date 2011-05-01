آموزش طناب زنی به دانش آموزان دوم ابتدایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی با تبریک هفته معلم اظهار داشت: هر شخصی در جایگاه خود معلم است و آموزش وپرورش امروز به روندی حرکت میکند که تصمیماتش در مدرسه لمس میشود و برنامه ما این است که وقتی سیاستی را اعلام میکنیم دانشآموزان هم آن را لمس کنند. این در حالی است که در گذشته وقتی تصمیمی گرفته میشد نتایج آن چند سال بعد به دانشآموزان میرسید.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: سال گذشته 12 درصد بودجه عمرانی را برای تجهیزات مدارس خرج کردیم و به سرعت بحث تجهیز مدارس را پیگیری خواهیم کرد تا اینکه دو یا سه سال آینده تمام مدارس کشور هوشمند شده باشند که این کار با ساخت 8 هزار مجتمع در روستاها آغاز شد، مجتمعهایی که به صورت خوشه هستند و چند روستا را تحت نظر خواهند داشت.
حاجی بابایی با اعلام اینکه ساختمان سازی آموزش و پرورش در حال حاضر بر اساس تحول بنیادین صورت می گیرد تصریح کرد: محوریت در ساخت مدارس، مجتمعها خواهند بود که همه امکانات را خواهند داشت و حداقل 2000 مجتمع آموزشی شهری در سال آینده ایجاد می شود.
وی با اعلام اینکه دانشآموزان دوم ابتدایی در سال آینده طناب زنی را خواهند آموخت، افزود: امسال برای دانشآموزان سال سوم ابتدایی آموزش شنا را داشتیم و در سال آینده دانشآموزان دوم ابتدایی باید طناب زنی را بیاموزند و همچنین دوم دبیرستان دانشآموز دختر و پسر باید به مناطق جنگی اعزام شوند و آموزش آمادگی دفاعی ببینند.
وزیر آموزش و پرورش: با اعلام اینکه برای ایجاد جاذبه در مدارس پنج شنبهها را تعطیل کردیم تاکید کرد: از سال آینده در دبیرستان باید هر دانشآموز حداقل یک مهارت را بیاموزد تا پس از پایان دورهی تحصیل حرفهای را آموخته باشد.
وی اضافه کرد: در برنامه درسی ملی آمده است کتاب چگونه نوشته شود که نتیجه آن استدلال و اندیشه باشد که بر این اساس دانشآموز هم اهل تفکر و اندیشه میشود و همچنین بر طبق آن روشهای تدریس هم باید تغییر کند.
وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه تقویت مدارس غیردولتی در دستور کار وزارتخانه است تصریح کرد: زمانی در کشور مدارس دولتی هیچ امکاناتی نداشتند و همه دانشآموزان به سمت مدارس غیردولتی رفتند اما در حال حاضر مدارس هیئتامنایی با قدرت فعالیت میکنند که رقابت بسیار جالبی را با مدارس غیردولتی به وجود آوردهاند که این بسیار ثمربخش خواهد بود.
وی ادامه داد: امسال سئوالات آزمون سمپاد در هر استان تالیف شد و همچنین جشنواره خوارزمی، مراکز سمپاد، طرح شهاب، باشگاه دانشپژوهان جوان را در مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانشپژوهان جوان در حد یک معاون وزیر فعالیت خواهد کرد تطبیق کردیم و در این رابطه در تهران سه مرکز سمپاد را ایجاد خواهیم کرد.
حاجیبابایی با اعلام اینکه تمام دغدغههای دانشآموزان دغدغه وزیر آموزش و پرورش است افزود: حرف اول و آخر ما مدرسه است و میخواهیم مدارس را تقویت کنیم. به همین خاطر مجتمعهای شهری از سال آینده باید حتما سالن ورزشی، نمازخانه، پژوهش سرا و کتابخانه داشته باشند.
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