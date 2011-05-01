  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۸

مجموعه "چهارچرخ" پخش نمی‌شود

مجموعه "چهارچرخ" پخش نمی‌شود

مجموعه تلویزیونی "چهارچرخ" به دلیل شهادت حضرت فاطمه (س) از 14 تا 18 اردیبهشت ماه روی آنتن شبکه سه نمی‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه سه اعلام کرد در آستانه شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) مجموعه "چهارچرخ" از روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه (مصادف 30 جمادی الاول) تا یکشنبه 18 اردیبهشت (مصادف 4 جمادی الثانی) پخش نمی‌شود.

پخش قسمت دهم این مجموعه از روز دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه ادامه می‌یابد. پخش مجموعه تلویزیونی "چهار چرخ" به کارگردانی جواد مزدآبادی و بازیگرانی همچون حمید لولایی، مریم امیرجلالی، فلامک جنیدی، بهنوش بختیاری، محسن قاضی‌مرادی، مصطفی طاری و ... از چندی پیش از شبکه سه شروع شده است.

کد مطلب 1301613

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها