به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه سه اعلام کرد در آستانه شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) مجموعه "چهارچرخ" از روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه (مصادف 30 جمادی الاول) تا یکشنبه 18 اردیبهشت (مصادف 4 جمادی الثانی) پخش نمی‌شود.

پخش قسمت دهم این مجموعه از روز دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه ادامه می‌یابد. پخش مجموعه تلویزیونی "چهار چرخ" به کارگردانی جواد مزدآبادی و بازیگرانی همچون حمید لولایی، مریم امیرجلالی، فلامک جنیدی، بهنوش بختیاری، محسن قاضی‌مرادی، مصطفی طاری و ... از چندی پیش از شبکه سه شروع شده است.