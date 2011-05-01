عرصه پویانمایی آذربایجان شرقی با کمبود تخصص روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهرام خدائی ظهر شنبه در جمع فعالان پویانمایی استان، انیمیشن را یک قالب جهانی و زبان بین المللی برای تبیین اندیشه های پاک و جهان شمول اسلامی-ایرانی دانست و افزود: پویانمایی بدلیل آزادی عمل هنرمند در طراحی شخصیت و فضا و نیز به سبب فراگیری ردههای سنی مخاطبان یک تریبون جهانی برای افکار و ایدههای بومی و منطقهای است.

خدائی با اشاره به ارائه پیشرفتهترین آثار انیمیشنی توسط کمپانیهای غرب گفت: در صورتی که مدیریت خوراک پویانمایی کشور به دست خودی ها اداره نشود سلطه گران از این تریبون جهانی برای تهاجم به قلبهای پاک بهره سوء خواهند برد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی، هنر و از جمله پویا نمایی را بستری ناب برای حضور در مسیر چشم انداز و قرارگیری در افق 1404 عنوان کرد و ادامه داد: در طراحی نقشه پیشرفت و مسیر توسعه، تولیدات فرهنگی و هنری میتواند رهنمون قرارگیری همگان در مسیر تحقق این چشم انداز باشند.

خدائی مشکلات عرصه پویانمایی در استان را در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری عنوان کرد و گفت: در کنار نبود کارگاههای پیشرفته و سیستمهای رایانه ای روز دنیا مهمترین مشکلات حال حاضر پویانمایی فیلمنامه و تخصص است.

وی لزوم تربیت فیلمنامه نویسان ویژه انیمیشن را اولویت مهم این شاخه هنری دانست و گفت: میبایستی افرادیکه هم در حوزه قلم و هم در حوزه تکنیک پویانمایی تجربه دارند، زمینه تولید آثار محتوایی و تکنیکی را فراهم کنند.

خدائی همچنین با یادآوری این نکته که در عصر کنون برای تولید یک فیلم پویانمایی سینمایی گاه تا صدها نفر در زیر رشته های تخصصی به کار گرفته می شوند، گفت: متأسفانه در تولیدات پویانمایی کشور و بویژه آثار کوتاه معمولاً چند نفر همه کارها را به عهده می گیرند و تفکیک تخصصی لازم صورت نمیگیرد و همین مسئله کیفیت آثار را پایین می آورد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجانشرقی در این نشست ابراز امیدواری کرد در راستای تعاملات صورت گرفته با مسئولان، مشکلات عرصه پویانمایی استان با تأسیس نخستین کارگاه مستقل پویانمایی و برگزاری ورکشاپ های متعدد و مداوم تخصصی مرتفع شود.

در این دیدار فعالان عرصه پویانمایی آذربایجان شرقی نیز به ارائه نظرات، راهکارها و بیان مسائل صنفی خود پرداختند.