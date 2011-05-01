به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر رحمت‌الله حافظی در همایش مدیران بیمه‌ای تأمین ‌اجتماعی، صیانت از حقوق بیمه‌شدگان را وظیفه تمامی مدیران و کارکنان تأمین‌اجتماعی ارزیابی کرد و افزود: منابع صندوق تأمین‌اجتماعی از طریق دریافت حق‌بیمه از بیمه‌شدگان و کارفرمایان تأمین می‌شود و استفاده از خدمات بیمه‌ای و درمانی تأمین‌اجتماعی حق تمامی بیمه‌شدگان است و باید به صورت درست و عادلانه از آن برخوردار شوند.

وی افزود: استفاده نادرست از خدمات تأمین‌اجتماعی و یا کمک و همکاری برای این کار در درجه اول اجحاف به سایر بیمه‌شدگان و تجاوز به حقوق آنان است که باید به هر نحو ممکن از این کارها جلوگیری شود.

حافظی بازنگری در قانون تأمین‌اجتماعی که در برنامه پنجم نیز مورد تأکید قرار گرفته است را فرصتی مناسب برای رفع مشکلات و تحول در سازمان تأمین‌اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: قانون جدید تأمین ‌اجتماعی باید با بهره‌گیری از دانش و تخصص کارشناسان مجرب و با تجربه تأمین ‌اجتماعی تدوین شود و زمینه‌ساز ارائه خدمات مناسب و در خورشأن بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی باشد.