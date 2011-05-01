سریال "چشم و چراغ" از نیمه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدی با بیان اینکه تصویربرداری این سریال از دی ماه سال گذشته آغاز شده است، گفت: با توجه به تلاش همکاران تا کنون بیش از 50 درصد از سریال تصویربرداری شده و تا پایان تیرماه سال جاری آماده پخش خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه از طنز موقعیت بهره گرفته است، افزود: این سریال روایتگر زندگی چند خانواده است که در یک خانه سنتی زندگی می کنند اما زندگی هر کدام ازآنها به نوعی به هم گره خورده است.

این تهیه‌کننده بیان کرد: مجموعه تلویزیونی "چشم و چراغ" داستان زندگی آدم‌هایی از جنس مردم عادی است که در زندگی شخصی هر کدام به نوعی دچار وسوسه پول می‌شود. داستان این سریال درباره فردی به نام ناصری (حمید مظفری) عتیقه بازی است که حاضر می‌شود زندگی پری خواهرزاده‌اش را به نابودی بکشاند و ...

وی با بیان اینکه این سریال 25 لوکیشن دارد، بیان داشت: برای تصویربرداری سریال "چشم و چراغ" سعی شده از لوکیشن‌های همچون تمام نقاط دیدنی شیراز، اماکن و خانه‌های سنتی و ... نیز استفاده می‌شود. با توجه به اینکه فیلمنامه نیاز به بازنویسی و پشتوانه تحقیقاتی معتبر داشت به مدت یک سال طوی کشید تا اثر فاخر و ماندگاری تولید شود.

حمیدی در پایان یادآور شد: در این مجموعه بازیگران ملی که عمدتاً شیرازی و فارسی هستند به ایفای نقش می‌پردازند.

بازیگران این پروژه عبارتند از زهرا سعیدی‌کیا، نسرین نکیسایی، شهربانو موسوی، افسر اسدی، حمید مظفری، اصغر همت، مهدی فقیه، محمد سلیمان تاش ، جواد بخشی زاده، نادر شهسواری وعبدالعلی نیکومنش

عواملی که با سریال "چشم و چراغ" همکاری می‌کنند شامل ناظر کیفی: محمدجواد پوست پرداز، نویسنده: نسرین جغتایی، صدابردار: محمد کشتکار، تصویربردار: علی جعفری و تدوین: حسین آزادی.