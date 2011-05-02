سیدحسین عبدالخالق‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مصوبات اخیر هیات وزیران مبنی بر ثبت قیمت سوخت یارانه‌ای برای سال 88 نیروگاههای کشور و انتقال زیان انباشته شرکتهای توزیع از صورتهای مالی راهکاری برای رفع مشکلات واگذاری است.

مجری طرح خصوصی‌سازی صنعت برق افزود: در اواخر فروردین جاری مزایده نیروگاه 1600 مگاواتی شهید منتظری اصفهان اعلام و از سوی بخش‌خصوصی خریداری شد، این درحالی است که وزارت نیرو هدفگذاری کرده است که در سال جهاد اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی، 20 نیروگاه و 20 شرکت توزیع نیروی برق را واگذار کند.

وی تصریح کرد: از 35 نیروگاه در حال واگذاری که ظرفیت آنها حدود 28 هزار مگاوات بوده و بیش از 60 درصد ظرفیت نیروگاههای حرارتی در مالکیت وزارت نیرو را شامل می‌شود، تا به حال 14 نیروگاه با ظرفیت 9400 مگاوات از طریق مزایده و بورس واگذار شده یا بابت رد دیون اختصاص داده شده است.

به گفته عبدالخالق‌زاده، تا به حال 6 شرکت مدیریت تولید برق که مسئولیت بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاهها را به عهده دارند نیز به بخش‌خصوصی واگذار شده است.

وی سهم بخش‌خصوصی در تولید برق کشور را 33 درصد اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 17 نیروگاه با ظرفیت 9500 مگاوات یا توسط بخش‌خصوصی احداث شده و یا به بخش‌خصوصی واگذار شده است و اگر نیروگاههایی که بابت رد دیون به دستگاههای مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانکها، سازمان همیاری شهرداریها، ساتا و سایر ارگانها داده شده در نظر بگیریم، سهم تولید برق از سوی تولیدکنندگان خارج از حوزه وزارت نیرو و بخش‌خصوصی بیش از 40 درصد است.

مجری طرح خصوصی‌سازی صنعت برق تصریح کرد: پس از ارایه صورتهای مالی سال 89 و ثبت اصلاحات لازم، 11 شرکت توزیع نیروی برق سمنان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، شمال کرمان، یزد، گلستان، خراسان‌شمالی، زنجان، همدان، اصفهان و مشهد که ارزیابی اموال و دارایی‌هایشان از سوی سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته انجام شده، از مردادماه سال جاری واگذار می‌شوند.

به گفته عبدالخالق‌زاده، اسامی این شرکتها به زودی برای تشکیل گروههای ارزیابی به سازمان خصوصی‌سازی اعلام خواهد شد.

وی پیش‌بینی کرد که در سال جاری خصوصی‌سازی در صنعت برق و واگذاری شرکتها و فعالیتها به ویژه در بخش توزیع برق نسبت به سال 89 با شتاب بسیار بیشتری انجام شود.