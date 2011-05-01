به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابراهیمی که بتازگی از تایلند به ایران بازگشته، دوره ای سه ماه را در تیم آربک (RBAC) در دسته یک فوتبال این کشور سپری کرده و به گفته خودش مسئولان این تیم خواستار ادامه همکاری با وی شده اند.

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از وضعیت حال حاضر فوتبال ایران و مقایسه آن با شرق آسیا، آینده دلسردکننده ای را برای فوتبال ایران پیش بینی کرد. گفتگوی مشروح مهر با مربی پیشین تیم ملی را از نظر می گذرانید:

تایلند پنج سال دیگر به ژاپن و کره می رسد

ناصر ابراهیمی گفت: من در این سه ماه که در تایلند بودم باید بگویم که آنها بشدت بر روی فوتبال خود سرمایه گذاری کرده اند و آینده درخشانی در انتظارشان است. حتم بدانید تایلندی ها تا پنج سال دیگر جا پای جای ژاپن و کره جنوبی می گذارند. در فوتبال این کشور مربیان خارجی می آیند و می روند و اطلاعات خود را در اختیار تایلندی ها قرار می دهند.

"آربک" مرا به عنوان "ناجی" به خدمت گرفت

مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تایلندی ها با توجه به کارنامه این مربی اقدام به جذب وی کرده اند، افزود: من نمی دانم از کجا و شاید هم از منابع اینترنتی به کارنامه کاری من دست پیدا کرده اند. به هرحال از آنجا که تا به حال مانع از سقوط خیلی از تیم ها به دسته پایین تر شده ام، این امر باعث شد تا تیم در حال سقوط آربک، مرا به عنوان نجات دهنده استخدام کند. عملکرد من در اراک، بوشهر، آذربایجان و حتی تهران با عقاب باعث حضورم در تایلند شد.

بازی برگشت را بردیم و ماندگار شدیم

ابراهیمی گفت: تایلندی ها از من به عنوان تمرین دهنده در تیم خود استفاده می کردند و از تمریناتی که آنجا می دادم یادداشت برمی داشتند. آنها در بازی رفت با حریف خود مساوی صفر صفر کرده بودند و در بازی برگشت باید برنده می شدند که موفق شدیم بازی را یک بر صفر ببریم و در لیگ دسته یک ماندگار شدیم. با این حال به مسئولان این تیم گفتم با این وضعیت در لیگ ماندنی نیستند و باید فکر اساسی کنند.

"کی‌روش" را شستشوی مغزی داده اند!

سرمربی پیشین تیم فوتبال ایران با انتقاد از انتخاب های مربی پرتغالی گفت: کی‌روش افراد بی کارنامه ای را برای سمت دستیاری و تیم های فوتبال پایه انتخاب کرده است. به نظر می رسد روی ذهن این مربی کار کرده اند و او را شستشوی مغزی داده اند. "کی‌روش" هر چه آدم رفوزه‌ای را دور خود جمع کرده و با این اوصاف می خواهد در فوتبال ایران تحول ایجاد کند!

فدراسیون ضعیف، آدم های ضعیف!

ابراهیمی افزود: معلوم است وقتی فدراسیونی ضعیف باشد با افراد ضعیف تر از خودش کار می کند. من می خواهم بدانم آقای هومن افاضلی چه کارنامه ای در فوتبال دارد؟ به صرف اینکه یک نفر زبان انگلیسی بداند و لپ تاپ جلویش بگذارد که نمی شود او را مربی نامید. علی منصوریان پسر خوبی است اما با چه کارنامه ای سرمربی تیم امید شده است؟ مارکار آقاجانیان چرا مربی شده است؟ آیا اینها از آشنا بازی و فامیل بازی حکایت نمی کند؟ کی‌روش باید افراد کارنامه دار را برای این سمت ها انتخاب می کرد.

مهاجرانی، حبیبی، قلعه نویی و .. کارنامه دارند

وی اظهار داشت: ببینید حشمت مهاجرانی، حسن حبیبی و امیر قلعه نویی در رده های پایه و تیم های ضعیف مربیگری کرده اند تا اینکه به تیم های بزرگ رسیده اند. قلعه نویی را مثال می زنم که با برق شروع کرد و بعد استقلال اهواز و مس کرمان و استقلال و حالا سپاهان. به این می گویند یک مربی باکارنامه. اینها فوتبال را از زمین خاکی شروع کردند و حالا اینجا هستند اما این آقایان چطور؟ فراز کمالوند هم مثال خوبی است. این مربی در تیم های نوجوانان و جوانان و دسته یکی کار کرده و حالا تیمش در رده سوم، چهارم رقابت های لیگ برتر قرار دارد.

مجلس می گوید پول کی‌روش را ندارند بدهند

سرمربی پیشین تیم فوتبال ایران در خصوص شایعه جدایی مربی پرتغالی از تیم فوتبال کشورمان گفت: مجلس خبر داده که فدراسیون و سازمان نمی توانند پول این آقا را پرداخت کنند. مجلس می گوید خودشان آورده اند خودشان هم پولش را بدهند. آیا این بازی با افکار مردم نیست؟ چند وقت قبل کلمنته را آوردند و حالا این مربی. من که فکر می کنم کی‌روش با این وضعیت از فوتبال ایران می رود.

چرا فرگوسن و ونگر از کار برکنار نمی شوند

مربی پیشین تیم پرسپولیس با انتقاد از وضعیت مدیریتی فوتبال باشگاهی در ایران گفت: پرسپولیس در زمان مربیگری علی پروین و من، طی هفت سال چهار جام کسب کرد اما نمی دانم این چه جریانی است که در انگلیس آلکس فرگوسن و آرسن ونگر از کار برکنار نمی شوند اما اینجا مربیان می روند تا مدیرعامل ها سرجایشان باقی بمانند. پرسپولیس در هشت سال هشت مدیرعامل عوض کرده و این یعنی که به هیچ جا نمی رسیم.

برای موفق بودن به پنج عامل نیاز است

ابراهیمی تصریح کرد: شما برای اینکه موفق باشید باید پنج عامل را در فوتبال در نظر بگیرید. اولین عامل به مدیریت باشگاه برمی گردد. عامل دوم امور مالی است که می تواند تیمی را به موفقیت برساند. در مرحله سوم باید کار سرپرستی و اجرایی قوی صورت بگیرد. عامل چهارم به یک گروه فنی قوی بازمی گردد و سرانجام عامل پنج بازیکنان هستند. تا این عوامل فراهم نباشند نمی توان امیدوار بود به جایی رسید.

فوتبال باشگاهی ایران شده ترانسفر!

مربی پیشکسوت فوتبال ایران با بیان اینکه فوتبال کشور در زمینه تولید ضعیف شده، گفت: الان چند سال است که علی کریمی جادوگر است و مهدی مهدوی کیا در فوتبال ما بازی می کند. باید پرسید چقدر بازیکن تولید کرده ایم؟ فوتبال ایران شده جابه جایی این بازیکن از این تیم به آن تیم و برعکس. همین استیل آذین را ببینید. این واسطه ها هرچه بازیکن روی دست مانده را به حسین هدایتی فروخته و کرکر خنده راه انداختند. این تیم تازه فهمیده که باید با بازیکنان جوان خود نتیجه بگیرد. بیخود نیست تا به حال این همه مربی عوض کرده اند.

فوتبال یعنی زمین خاکی و بس!

ابراهیمی گفت: امیر قلعه نویی را خود من از زمین خاکی های نازی آباد کشف کردم. بخواهم اسم ببرم بالای 150 بازیکن هستند که خودم آنها را پیدا کرده ام. جواد الله وردی، محمد پنجعلی و رحمان رضایی جزو همین دسته بازیکنان هستند. در فوتبال باید به بازیکنان جوان و پدیده بها داد. الان فوتبال ما شده حضور بازیکنان سن و سال دار در زمین و نتیجه همین است که می بینید.

بارسلونا می سازد، رئال مادرید می خرد

وی با مقایسه دو باشگاه بزرگ فوتبال اسپانیا گفت: شما نگاه کنید تیم فوتبال بارسلونا بازیکن 17 ساله رو می کند آن وقت رئال مادرید می رود بازیکن میلیاردی می خرد. ببینید کدام تیم موفق است. من به شما قول می دهم بارسلونا از همین حالا به فکر جایگزین لیونل مسی است تا اگر این بازیکن از این تیم رفت دچار کمبود نشود.

فوتبال ایران دیدنی نیست

ناصر ابراهیمی در پایان با بیان اینکه فوتبال ایران ضعیف شده، گفت: من پنج سال پیش گفتم فوتبال کشورمان در سراشیبی قرار دارد و نتیجه اش را هم دیدید. تیم نوجوانان، جوانان، امید و بزگسالان ما نتیجه نگرفت. من بازی تیم های پرسپولیس و استقلال را دیدم و باید بگویم این چه فوتبالی است که آنها بازی می کنند. این فوتبال از نظر من قابل دیدن نیست. من که فکر می کنم با این شرایط نمی تواینم به آینده امیدوار باشیم و باز هم شکست می خوریم.