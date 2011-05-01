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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

حبیبی با مهر مطرح کرد:

حزب موتلفه هیچگاه مخاطب پیام رهبری درباره مفاسد اقتصادی نبوده است

حزب موتلفه هیچگاه مخاطب پیام رهبری درباره مفاسد اقتصادی نبوده است

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص اقدامات این حزب در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: حزب موتلفه در قوای مقننه، مجریه و قضاییه حضور نداشته و هیچگاه مورد خطاب پیام مقام معظم رهبری و مردم نبوده است.

محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد قوای کشورمان در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: معتقدیم که در این رابطه توقع انجام کار بیشتر یک توقعه درست است و بنابراین به نظر ما در تحقق این فرامین ما فاصله قابل توجهی داریم و هر سه قوه ملزم هستند که بیش از این تلاش کنند.

وی افزود: عملکرد دستگاههای حکومتی و قوا در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت نبوده است چرا که دستگاههای حکومتی فقط قوه مجریه نیست و دستگاهها بیش از این وقت و همت خود را صرف این موضوع می کردند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص اقدامات این حزب در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت : حزب موتلفه در هیچ اجرائیاتی تاکنون دخیل نبوده است و هیچ گاه حضور موثر نداشته است. چرا که در قوای مجریه و قضاییه حضور نداشته ایم و هیچگاه مورد خطاب پیام مقام معظم رهبری نبوده ایم.

حبیبی ادامه داد: ما تشکیلات حزبی هستیم ،اما برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در خصوص فرمان 8 ماده ای از اهرم حزبی هر مقدار توانسته ایم استفاده کرده ایم و با انتقاد و پیشنهاد سعی کرده ایم نظریات خود را به مسئولان انتقال دهیم.

وی با بیان اینکه  کار ما در حزب دخالت کردن نیست و دخیل در این مسائل نیستیم افزود: تاکنون تلاش کرده ایم از اهرم های حزب برای اجرایی کردن رهنمود رهبری استفاده کرده ایم و تمام ظرفیت موجود در حزب موتلفه را بکار بگیریم.
 

کد مطلب 1301655

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