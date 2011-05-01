حزب موتلفه هیچگاه مخاطب پیام رهبری درباره مفاسد اقتصادی نبوده است

محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد قوای کشورمان در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: معتقدیم که در این رابطه توقع انجام کار بیشتر یک توقعه درست است و بنابراین به نظر ما در تحقق این فرامین ما فاصله قابل توجهی داریم و هر سه قوه ملزم هستند که بیش از این تلاش کنند.

وی افزود: عملکرد دستگاههای حکومتی و قوا در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت نبوده است چرا که دستگاههای حکومتی فقط قوه مجریه نیست و دستگاهها بیش از این وقت و همت خود را صرف این موضوع می کردند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص اقدامات این حزب در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت : حزب موتلفه در هیچ اجرائیاتی تاکنون دخیل نبوده است و هیچ گاه حضور موثر نداشته است. چرا که در قوای مجریه و قضاییه حضور نداشته ایم و هیچگاه مورد خطاب پیام مقام معظم رهبری نبوده ایم.

حبیبی ادامه داد: ما تشکیلات حزبی هستیم ،اما برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در خصوص فرمان 8 ماده ای از اهرم حزبی هر مقدار توانسته ایم استفاده کرده ایم و با انتقاد و پیشنهاد سعی کرده ایم نظریات خود را به مسئولان انتقال دهیم.

وی با بیان اینکه کار ما در حزب دخالت کردن نیست و دخیل در این مسائل نیستیم افزود: تاکنون تلاش کرده ایم از اهرم های حزب برای اجرایی کردن رهنمود رهبری استفاده کرده ایم و تمام ظرفیت موجود در حزب موتلفه را بکار بگیریم.

