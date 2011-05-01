ارائه مشاوره از 80 درصد بروز اختلافات خانوادگی جلوگیری کرد

وی ادامه داد: علاوه بر ارائه خدمات مشاوره، اقداماتی از قبیل برآورد آسیب‌های روانی - اجتماعی، اجرای طرحهای پژوهشی‌، برگزاری کارگاه‌های آموزشی‌، برگزاری نشستهای تخصصی، برگزاری 84 جلسه کلاس ارتقاء بهداشت روانی‌، تهیه و توزیع جزوات آموزش و پخش بروشور بین همشهریان‌، تحلیل روانشناختی مجرمان خاص‌، اجرای بیش از 320 طرح مشاوره فعال و سخنرانی کارشناسان در مساجد و مدارس، از دیگر بخشهای عملکرد این مرکز بوده است. به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ سید وجیه‌اله موسوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مرکز مشاوره آرامش و دفاتر مددکاری کلانتریهای استان با ارائه خدمات مشاوره مددکاری به بیش از شش هزار نفر در سال 89 توانست کمک قابل توجهی به حل مشکلات مراجعه‌کنندگان کرده و حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضائی را کاهش دهد.

سرهنگ موسوی افزود: دشمنان اسلام، انقلاب و مردم ایران، برای رسیدن به اهداف‌شان برای انحراف جوانان و دامن زدن به آسیبهای اجتماعی تلاش می‌کنند و در این شرایط باید برنامه‌ریزی دقیقی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی داشته باشیم که توسعه مراکز مشاوره یکی از اولویتهای اساسی در این زمینه است.

مشاوره را یکی از راه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی توانسته است با راه‌اندازی مراکز مشاوره، خدمات قابل توجهی به همشهریان عزیز ارائه و ارتباط صمیمانه‌ای با مردم برقرار کند.

سرهنگ موسوی افزود: مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استلان زنجان، واقع در سبزه‌میدان، خیابان آیت‌الله طالقانی، همه روزه بجز ایام تعطیل، صبح و عصر آماده ارائه خدمات مشاوره به همشهریان است.

