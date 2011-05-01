به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان روز شنبه و پس از کلاس توجیه داوران ضمن بیان مطلب فوق گفت: این نشست برای آن برگزار شد که در بازیهای باقی مانده مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول هماهنگی های لازم صورت گرفته تا داوران با دقت و توان بیشتری مسابقات را قضاوت کنند.

وی ادامه داد: البته یک سری مشکلاتی هم دارند که به محض تمام شدن لیگ به آنها رسیدگی می کنیم. یکی از آنها برخورد انضباطی عده ای از خانواده فوتبال با داوران است. همچنین بحث مالی و حق الزحمه پایین آنها هم هست که قصد داریم در پایان لیگ ضمن بررسی این موضوع در صورت امکان دستمزدشان را افزایش دهیم. ضمن اینکه مسائل بیمه ای و .. هم باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: ما دو کار مهم داریم؛ ابتدا باید در بخش داخلی اطلاعات داوران را بالا برده و با برگزاری نشست های توجیهی و کلاس های خاص داوری زمینه کاهش اشتباهات و خطاهای آنها را فراهم کنیم. همچنین در بخش بین المللی هم بتوانیم با فعالیت بیشتر با ای اف سی و فیفا و پس از اینکه یک کرسی در کمیته داوران ای اف سی بدست آوریم شرایط را برای حضور بیشتر داوران کشورمان در مسابقات بین المللی فراهم کنیم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر که این مسائل باعث می شود در جام جهانی بعدی داوری ایران نماینده ای داشته باشد، تاکید کرد: قطعا باید به آن مرحله برسیم که در جام جهانی هم داور و هم کمک داور داشته باشیم ایران توانمندی داشتن نماینده در چنین تورنمنت های مهمی را دارد اما حضور داوران منوط به برگزاری مناسب کلاس های آموزشی داوری، بالا بردن سطح توانایی دانشی و فراهم کردن شرایط لازم برای قضاوت بهتر داوران کشورمان در مسابقات داخلی و بین المللی همچنین در کنار کار داوری اطلاعات فنی آنها را هم به سطح بین المللی برسانیم.

کفاشیان در خصوص اینکه چه برنامه ای برای برگزاری بهتر هفته های پایانی لیگ برتر و لیگ دسته اول دارد، اظهار داشت: مشکلات پایانی ندارد اما آنچه مهم است اینکه ما اعتماد کاملی به کار قضاوت داوران داریم شاید آنها در بعضی از بازیها دچار اشتباه شوند اما آن را نباید به حساب اشتباه عمدی گذاشت فوتبال همین است و ممکن است در یک قضاوت اشتباهی هم صورت بگیرد.

وی در این خصوص اضافه کرد: تمام عوامل حاضر در فوتبال از جمله مدیران، مربیان و بازیکنان باید به قانون فوتبال احترام بگذارند و مسائل مربوط به داوران را رعایت کنند ما اقداماتی را در نظر گرفتیم که اگر این افراد در مورد قضاوت ها اعتراض کنند چه اعتراضشان صحیح و چه ناصحیح با آنها برخورد شود زیرا این اعتراضات باعث می شود روحیه داوران ضعیف تر شده و نتوانند در مسابقات حساس قضاوت خوبی داشته باشند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین افزود: من از کمیته آموزش خواستم اگر این قانون قابل اجرا باشد حتی مربیانی که بیش از حد اعتراض می کنند درجه مربیگری شان تنزل پیدا کند. همچنین اقدامات ویژه ای هم خواهیم داشت تا برخورد شدیدتری با معترضان به داوری داشته باشیم. این باید در فوتبال ما و بین مدیران، مربیان و بازیکنان فرهنگ شود که به داوران اعتراض نکنند.

کفاشیان همچنین به صحبت های کی روش که معتقد بود بازیکنان بیش از حد به داوران اعتراض می کنند اشاره و افزود: در عرف بین الملل بازیکنان زیاد با داوران صحبت نمی کنند البته شاید زمانی بازیکن عصبانی شود و اعتراضی کند اما حتی المقدور باید این اعتراضات کاهش یابد و به حداقل برسد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نظرش در مورد انتخاب های صورت گرفته در تیم های مختلف ملی و انتقاداتی که از حضور نمازیان در تیم بزرگسالان، منصوریان در تیم امید و اکبر محمدی در تیم جوانان صورت گرفته چه است، تاکید کرد: کی روش 20 روز است به ایران آمده و کوهی از کارها روی سرش است . باید در بعضی موارد به وی مهلت داد زیرا نفرات انتخاب شده با هماهنگی و نظر این مربی پرتغالی بوده است. قطعا با گذشت زمان وی بیشتر حوزه ها را می شناسد، با نفرات آشنا می شود و می تواند تصمیمات بهتری هم اتخاذ کند.

رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: همه مربیان انتخاب شده هم مدرک بالایی دارند و هم سابقه خوبی داشته اند. شاید بعضی ها با سلایق خاص خودشان این نفرات را مناسب ندانند اما ما کاری به سلایق افراد نداریم زیرا این مربیان سرمایه های ما هستند البته هیچ کدام قطعی نیست و با گذشت زمان و اجرای توان فنی شان ممکن است با نظر کی روش این نفرات اضافه یا کم شوند که در آینده همه چیز مشخص می شود.

وی با تاکید بر اینکه به منتقدین، رسانه ها و کارشناسان پیشنهاد می دهم اگر روی نفرات انتخاب شده اعتراض دارند نام نفرات مد نظرشان را به ما اعلام کنند، تاکید کرد: قطعا کی روش روی نام تمام گزینه هایی که اعلام می شود مطالعه می کند. اگر به نظر شما منصوریان خوب نیست جایگزینش را به ما اعلام کنید. اما من تاکید می کنم آنهایی که به این نفرات اعتراض دارند دنبال اسم و نام هستند این برای فوتبال خوب نیست. قطعا با گذشت زمان با بررسی پیشنهادات و جلو رفتن کار تیمی و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت و در نهایت بررسی عملکرد این مربیان کی روش تصمیم نهایی را در خصوص ادامه همکاری یا لغو آن خواهد گرفت.

کفاشیان همچنین خاطرنشان کرد: امروز کسانی که به کار گرفته شده اند مانند منصوریان که خودش بازیکن ملی بوده، کمک مربی تیم ملی بود و در بازی با روسیه هم هدایت تیم ملی را برعهده داشت هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ تجربی در سطح خوبی قرار دارد ما باید سلایق خود را کنار گذاشته و اجازه دهیم کادرهای فنی انتخاب شده کارشان را انجام دهند و تصمیمات نهایی را پس از ارزیابی عملکردشان اتخاذ خواهیم کرد.

وی در مورد تصمیم مجلس در خصوص باشگاههای دولتی و این احتمال که ای اف سی به خاطر این تصمیم و دولتی بودن باشگاهها سهمیه ایران را کاهش دهد، اظهار داشت: چنین چیزی صحت ندارد زیرا باشگاهها روی هوا و بلاتکلیف بودند. البته باید باشگاهها به سمت خصوصی شدن پیش بروند که قانون گذار هم سعی داشت اجازه ندهد وضعیت باشگاهها مبهم باقی بماند قطعا در آینده تصمیماتی اتخاذ می شود تا تمامی باشگاهها به صورت خصوصی اداره شوند. قطعا مجلس تصمیم درستی گرفته و اگر غیر از این بود فوتبال ضربه می خورد زیرا ادامه فعالیت باشگاهها با قطع بودجه های دولتی برایشان مشکل ساز می شود.

کفاشیان با بیان اینکه اگر بخواهیم باشگاهها را خصوصی کنیم اما ابزار و امکانات لازم فراهم نباشد حرکت درستی صورت نگرفته، در مورد شایعه معرفی عباس ترابیان به کمیته رسانه ای اف سی خاطر نشان کرد: کمیته رسانه ای ای اف سی کمیته رسمی نیست و هنوز هم از ما نخواسته است تا نظرمان را در این خصوص اعلام کنیم. اما اگر آنها نماینده بخواهند ما از کمیته رسانه های خودمان یک فرد را معرفی خواهیم کرد.

وی در خصوص مشکلاتی که برای خبرنگاران در هفته های پایانی لیگ ایجاد شده تاکید کرد: شاید امکانات در ورزشگاهها برای خبرنگاران کافی نباشد اما این مسئله دلیلی بر قانون شکنی نیست. من از مسئولان خواسته ام به این موضوع سر و سامان دهند زیرا در گذشته خبرنگاران و مربیان و مسئولان در هر کجا که می خواستند مصاحبه می کردند که این موضوع درستی نبود.

در این لحظه حسینی مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه این مسئله در کمیته رسانه های این فدراسیون بررسی و قرار است برای لیگ یازدهم شرایط و امکانات لازم جهت انجام بهتر فعالیت خبرنگاران در ورزشگاهها ایجاد شود از تاکید سازمان لیگ به هیئت ها و باشگاهها برای فراهم کردن امکانات لازم جهت فعالیت خبرنگاران خبر داد.

کفاشیان در پایان با بیان اینکه قرارداد ما با صدا و سیما برای حق پخش تلویزیونی اردیبهشت ماه به پایان می رسد و مثل همیشه ما با آنها مذاکره می کنیم و بیشترین مبلغ را می گوییم و آنها کمترین را و در نهایت با نشست های مختلف سر مبلغ حق پخش لیگ یازدهم به توافق می رسیم در مورد احتمال فروش حق پخش تلویزیونی به شبکه های خارجی گفت: ما یک سری صحبت کردیم اما به نتیجه ای نرسیدیم .اگر شبکه های خارجی بخواهند بار دیگر با آنها مذاکره می کنیم تا قیمت مناسب مشخص شود و در نهایت با صدا و سیما مذاکرات نهایی را انجام می دهیم که یا با زور و زر و یا خواهش و تمنا به مبلغ مناسب دست می یابیم.