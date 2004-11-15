متن موافقتنامه ميان ايران و سه كشور اروپايي در باره برنامه هسته اي

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل اين موافقتنامه بدين شرح است :

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي فرانسه ‏آلمان و انگلستان باحمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا (سه كشور/اتحاديه اروپا) بر تعهدات مندرج در بيانيه 21 اكتبر 2003 تهران تاكيد كردند و تصميم گرفته اند پيشرفت درآينده را بر آن پايه ريزي كنند.



سه كشور/ اتحاديه اروپا وايران تعهد خودبهNPT را مورد تاكيد مجدد قرار مي دهند.



سه كشور / اتحاديه اروپا و ايران برحقوق ايران بر اساس NPT كه مطابق با تعهداتش به معاهده و بدون تبعيض اعمال مي شود‏ اذعان مي كنند.



ايران مطابق ماده NPT2 تاكيد مي كند كه به دنبال دستيابي به سلاح هاي هسته اي نيست ونخواهد بود و خود را به همكاري كامل و شفافيت با آژانس متعهد مي داند . ايران همچنان به صورت داوطلبانه اجراي پروتكل الحاقي را تا زمان تصويب ادامه مي دهد.



به منظور اعتماد بيشتر ايران به طور داوطلبانه تصميم گرفته است كه برنامه تعليق خود را ادامه وتوسعه داده تا شامل تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري و مشخصا : توليد و واردات سانتريفوژهاي گازي و قطعات آنها‏، مونتاژ ‏، نصب ، آزمايش و كار كردن سانتريفوژهاي گازي ، هرگونه اقدام براي جداسازي پلوتونيوم و يا ساخت يا اجراي تاسيسات جداسازي پلوتونيوم و كليه آزمايش ها يا توليد در هر تاسيسات تبديل اورانيوم شود ،آژانس از اين تعليق مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد كه بر آن نظارت و آن را تاييد كند. تعليق به موقع انجام خواهد شد به شكلي كه آژانس بتواند قبل از اجلاس نوامبر شوراي حكام اجراي آن را تاييد نمايد . تعليق زماني كه مذاكرات براي يك توافق مورد قبول دو طرف د رخصوص ترتيبات درازمدت پيش مي رود ادامه خواهد يافت.



سه كشور / اتحاديه اروپا اذعان دارند كه اين تعليق يك اقدام داوطلبانه اعتماد ساز است و نه يك الزام حقوقي .



ادامه تعليق مادام كه مذاكرات براي يك توافق بلند مدت در جريان است ، براي استمرار فرايند كلي ، اساسي خواهد بود . در قالب اين تعليق ، سه كشور/ اتحاديه اروپا و ايران توافق كرده اند كه به منظور رسيدن به يك توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتيبات درازمدت ، مذاكرات خود را آغاز كنند . اين موافقتنامه ضمانت هاي عيني ارائه خواهد داد كه برنامه هسته اي ايران صرفا براي اهداف صلح آميز است و به صورت مساوي تضمين هاي محكم در همكاري هاي هسته اي تكنولوژيكي واقتصادي و تعهدات محكم در موضوعات امنيتي به دست خواهد داد.



يك كميته راهبري تشكيل و گردهم خواهد آمد كه اين مذاكرات را در نيمه اول دسامبر 2004 آغاز نمايد و گروه هاي كاري در زمينه هاي سياسي ، امنيتي ، تكنولوژي و همكاري هسته اي تشكيل خواهد داد تاگزارش پيشرفت از گروه هاي كاري دريافت كرده و نسبت به پيشبرد پروژه ها و يا اقداماتي كه مي توانند قبل از يك توافق كلي به اجرا درآيند، اقدام خواهد كرد.



در قالب توافق حاضر و با توجه به پيشرفتي كه درحل مسائل باقي مانده صورت گرفته است سه كشور/ اتحاديه اروپا از هم اكنون از مدير كل آژانس حمايت مي كنند تا درچارچوب اجراي توافقات پادمان و پروتكل الحاقي چنانچه مقتضي بداند به شوراي حكام گزارش دهد.



سه كشور / اتحاديه اروپا از مدير كل آژانس حمايت مي نمايد كه از ايران براي پيوستن به گروه كارشناسي رويكردهاي چند جانبه چرخه سوخت هسته اي دعوت نمايد.



زماني كه تعليق مورد تاييد قرار گيرد مذاكرات با اتحاديه اروپا در موردموافقتنامه تجارت و همكاري از سرگرفته خواهد شد . سه كشور /اتحاديه اروپا از آغاز مذاكرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني به طور فعال حمايت خواهند كرد.



صرف نظر از پيشرفت در موضوع هسته اي ، سه كشور/ اتحاديه اروپا و ايران بر عزم خود براي مبارزه با تروريسم شامل فعاليتهاي القاعده و ساير گروه هاي تروريستي چون MEK( منافقين ) تاكيد مي كنند . آنها همچنين حمايت مداوم خود را از فرايند سياسي درعراق با هدف ايجاد يك دولت منتخب قانوني مورد تاكيد قرار مي دهند.