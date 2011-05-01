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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

اخبار نمایشگاه کتاب/

عرضه جدیدترین اثر کریم مجتهدی در نمایشگاه بیست و چهارم

عرضه جدیدترین اثر کریم مجتهدی در نمایشگاه بیست و چهارم

کتاب "لایب نیتس و مفسران فلسفه او" نوشته دکتر کریم مجتهدی به همراه چند کتاب جدید از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به بیست ‌و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهدی در این کتاب آراء نیتس درباره ریاضیات، فیزیک، متافیزیک و غیره را از منظر مفرسان فلسفه او یعنی بوترو، راسل، مارتین، کگلور، کاپلتسون و مورو بررسی کرده است. همچنین از این نویسنده چاپ دوم کتاب "فلسفه آلمان" نیز در غرفه پژوهشگاه علوم انسانی عرضه خواهد شد.

چاپ جدید جلد اول و دوم "قواعد کلی در فلسفه اسلامی" اثر دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی به نمایشگاه امسال خواهد رسید و نیز کتاب "جامعه باستان" 20 سال پس از نخستین چاپ، با ویراست جدید و ترجمه محسن ثلالی آماده توزیع بین علاقه مندان شده است.

"عرفان در ادبیات عاشورایی" نوشته اکرم اکرامی، "سفینه مراثی و نوحه‌ها" اشعار جندق یغمایی به کوشش سید علی آل داوود و "گونه شناسی آزارکودکان" تالیف دکتر اشرف بروجردی از دیگر آثار جدیدی هستند که امسال برای اولین بار در غرفه پژوهشگاه علوم انسانی در نمایشگاه کتاب ارائه خواهند شد.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت ماه از ساعت 10 تا 20 در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1301695

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