کارفرمایان باید مانع تعطیلی کارگاه ها شوند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از کارگران نمونه استان همدان اظهار داشت: کارگران و کارفرمایان در سال جهاد اقتصادی باید آغازگر حرکت‌های عظیمی در راستای اقتصاد کشور باشند.

اقلامی با اشاره به اینکه در استان همدان بین کارگر و کارفرما همراهی و همدلی وجود دارد، گفت: در این استان کار در محیط‌هایی نسبتا سالم و آرام انجام می‌شود و استان همدان کمترین مشکل را در این حوزه دارد.

وی اضافه کرد: تبعیت کارگر و کارفرما از نظام اسلامی باعث ایجاد همدلی و همراهی می‌شود که این همدلی در استان همدان در حد مناسب وجود دارد.

وی با بیان اینکه کارگران در همه عرصه‌ها همگام با نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند، گفت: کارگران در پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی کشور همگام با سایر اقشار جامعه تلاش کرده‌اند.

اقلامی ادامه داد: کارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز دین خود را به انقلاب و اسلام ایفا کردند و وجود دو هزار و 536 شهید کارگر خود مبین این مسئله است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جهاد اقتصادی هر فردی در هر جایگاهی باید تلاش کند و برای رشد و تعالی نظام اقتصادی گام بردارد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همدان با تاکید بر اینکه باید بنگاه‌های اقتصادی رونق بیشتری پیدا کند و کارفرمایان با هوشیاری مانع از تعطیلی کارگاه‌ها و تعدیل کارگران شوند، افزود: باید دشمنان بدانند که با سخت کردن شرایط داخلی و تحریم‌ها هرگز نمی‌توانند به اهدافشان دست پیدا کنند.

گفتنی است کارگران نمونه و گروه‌های کار نمونه از نیروگاه شهید مفتح، شرکت تراش کاری سینا، شرکت آرد سینا، شرکت تلمبه موتور غرب، شرکت پنیر خامه ملایر، شرکت شیشه همدان، شرکت شیر همدان، شرکت قطعه‌سازان سینا، شرکت آهن آلیاژی ملایر و شرکت سیمان هگمتان معرفی شدند.