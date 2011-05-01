کمال‌الدین شاهچراغی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین ماه، هزار و 494 نفر بر اثر بیماری‌ها و حوادث مختلف جان سپرده‌اند که بیشترین علت آن مرگ در این زمان مربوط به بیماری‌های سیستم گردش خون بوده است.

وی ادامه داد: در نخستین ماه سال جاری، 602 نفر بر اثر بیماری‌های سیستم گردش خون فوت کرده‌اند که این آمار در فروردین ماه سال گذشته 510 نفر بوده است.

مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد که تعداد درگذشتگان مبتلا به بیماری های سیستم گردش خون در سال جاری نسبت به سال قبل، 18 درصد افزایش داشته است.

وی وجود رفتارهای نامناسبی همچون تغذیه نامطلوب، مصرف دخانیات و عدم انجام فعالیت‌های ورزشی را از جمله علل ابتلای افراد به بیماری‌های سیستم گردش خون عنوان کرد.

به گفته شاهچراغی، فعالیت‌های جسمی روزانه و نیز ورزش سلامت عمومی را به ‌همراه دارد.