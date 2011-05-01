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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

موقوفه خواری بزرگترین مشکل اوقاف گیلان است

موقوفه خواری بزرگترین مشکل اوقاف گیلان است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان موقوفه خواری را بزرگترین مشکل اوقاف استان دانست.

حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری افزود: تعداد زیادی از موقوفات استان به صورت غیرقانونی در دست متصرفان است.

وی با تاکید براینکه بیشتر این متصرفان غیر قانونی از میان ادرات و سازمان های دولتی هستند، اظهارداشت: این اداره کل با همکاری دادگستری و ثبت اسناد استان در حال احقاق حقوق این موقوفات است.
 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان از احیای موقوفه 15 میلیارد ریالی در شهرستان بندر انزلی در راستای احیای موقوفات در این استان خبرداد و افزود: در ادامه روند احیا و شناسایی موقوفات و خارج کردن موقوفات استان از دست متصرفان غیرقانونی، یک قطعه زمین موقوفه در بندر انزلی از تصرف غیر خارج شد. 

وی ادامه داد: پرونده قضایی درباره این قطعه زمین از سال 85 در دادگستری بندر انزلی مطرح شد تا زمین از دست دو مدعی خارج و به اوقاف بازگردانده شود که در نهایت با رای بدوی شعبه سه دادگاه حقوقی بندر انزلی و تائید و ابرام رأی مذکور در دادگاه تجدید نظر این قطعه زمین به دامان موقوفات استان بازگشت.
 
اشکوری در خصوص وضعیت و موقعیت این موقوفه، خاطرنشان کرد: این موقوفه قطعه زمینی به مساحت 500 متر مربع در جنب بلوار ساحلی بندر انزلی است که ارزش ریالی آن حداقل 15 میلیارد ریال است.
کد مطلب 1301703

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