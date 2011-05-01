حمایت 38 مرکز علمی از بزرگترین رویداد معماری

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای راهبردی دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه و سومین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار با بیان این مطلب گفت: 29 دانشگاه سراسری، 8 دانشگاه آزاد اسلامی، 1 دانشگاه غیر انتفاعی، 3 انیستیتوی تحقیقاتی، 3 قطب، انجمن‏ علمی و تخصصی و 19 سازمان دولتی و غیردولتی از برگزاری این دو کنفرانس حمایت کرده اند.

محمد مهدی محمودی با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران، جامعه مهندسان مشاور ایران، سازمان نظام مهندسی کشور، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و پژوهشکده زلزله شناسی و مهندسی زلزله نیز حمایت خود را از این دو کنفرانس اعلام کرده اند از توجه ویژه کمیسیون ملی یونسکو نسبت به برگزاری این رویداد بزرگ علمی کشور خبر داد.

محمودی تصریح کرد: حضور و حمایت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری کمک خواهد کرد تا موضوعات و مباحث جدیدی که در این دو کنفرانس مطرح می شود در آینده نزدیک و با کمک این معاونت در آیین نامه ها، فهرست ها و مصوبات ساخت و ساز تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به دستاوردهای دوره قبل این دو کنفرانس که 4 سال پیش برگزار شده است، گفت: طی 4 سال گذشته بسیاری از دستاوردهای کنفرانس های قبلی از جمله ایجاد رشته های جدید دانشگاهی در بخش معماری وسازه، تغییر در قوانین ساخت و ساز، تدوین و تصویب آیین نامه سازه های فضاکار و اجرایی شدن بسیاری از پروژه های سازه های فضاکار جامه عمل پوشید.

دبیر شورای راهبردی کنفرانسها معتقد است این رویداد بزرگ علمی تنها آکادمیک و تئوری نیست و تمامی مدیران، اساتید دانشگاهی، طراحان، سازندگان و دانشجویانی که در حوزه معماری، سازه و سازه های فضاکار و موضوعات مرتبط با این رشته ها فعالیت می کنند، می توانند به صورت کاربردی و عملی از آن بهره گیرند.محمودی پیش بینی کرد روزانه بیش از 2 هزار نفر از مباحث کنفرانس ها و نمایشگاه استفاده خواهند کرد.

وی با اشاره به حضور 25 استاد بین المللی از کشورهای مختلف دنیا خاطر نشان کرد: در 4 روز برگزاری دو کنفرانس برای هر استاد 2 برنامه سخنرانی و 2 جلسه کارگاه آموزشی تدارک دیده شده است.

دبیر شورای راهبردی کنفرانس ها با تأکید بر این که انتظار داریم دستاوردهای دو کنفرانس پیش رو نیز به مرحله اجرا در آید، اظهار داشت: مراسم اختتامیه، پایان کنفرانسها نیست و همگان باید تلاش کنند تا ماحصل این رویداد بزرگ علمی کشور، عملی شود