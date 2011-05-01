کشف متراکم ترین سیاره سنگی که تاکنون شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیاره که "خرچنگ 55 - e" نام دارد همانند یک "سوپر زمین فوق نامتعارف" و متراکم ترین سیاره سنگی است که تاکنون شناسایی شده است.

نخستین بار در سال 2004 با اطلاعاتی که تلسکوپ کانادایی MOST ارائه کرده بود ساختار شناسایی شد.

اکنون تیمی بین المللی از ستاره شناسان موفق شدند جزئیات این سیاره فرامنظومه خورشیدی "فوق- نامتعارف" را کشف کنند.

قطر این سیاره 60 درصد بزرگتر از قطر زمین است اما 8 برابر عظیم تر و دو برابر متراکم تر از سیاره ما (و تقریبا متراکم تر از سرب) است.

دانشمندان موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام. آی. تی)، دانشگاه بریتیش کلمبیا، مرکز فیزیک نجوم اسمیت سونیان و دانشگاه کالیفرنیا در سنت کروز برپایه رصدهای تلکسوپ فضایی کانادایی MOST (تغییرپذیری میکرویی و نوسانات ستارگان) دریافتند که "خرچنگ 55 - e" در فاصله حدود 40 سال نوری از زمین قرار دارد و در اطراف ستاره ای به نام "خرچنگ 55- A" می چرخد و به حدی نزدیک به ستاره خود است که یک سال آن کمتر از 18 ساعت (17 ساعت 41 دقیقه) به طول می انجامد.

دمای سطح این سیاره به بیش از 2 هزار و 700 درجه سانتیگراد می رسد. به سبب گرمای بسیار بالای این سیاره غیرممکن است که در فضای اطراف آن، اتمسفر داشته باشد و به همین علت، این سیاره از نوع سیاراتی نیست که بتوانند پذیرای اشکالی از حیات باشند.

مقایسه دو سیاره زمین و خرچنگ 55 - e

این دانشمندان در خصوص این سیاره توضیح دادند: "خرچنگ 55 - e لابراتواری ایده آل برای آزمایش نظریه های مربوط به تشکیل سیارات، تکامل و زندگی آنها به شمار می رود. درشرایطی که این سیاره حتی با تلسکوپ نیز قابل رویت نیست، ستاره اش در دو ماه آینده در شبهای کاملا تاریک با چشم غیرمسلح نیز رصد می شود."

در روی این سیاره اجسام سه برابر سنگین تر از روی زمین هستند و در طول روز، خورشید 60 برابر بزرگتر و 3 هزار و 600 برابر نورانی تر از روی زمین دیده می شود.

موقعیت سیاره خرچنگ 55 - e در آسمان

اولین سیاره ای که اطراف ستاره "خرچنگ 55- A" کشف شد "b" نام داشت و نخستین بار در سال 1997 رصد شد.

براساس گزارش مدیا ایناف، سپس دو سیاره دیگر این ستاره به نامهای "c" و "d" کشف شدند و سرانجام در سال 2004 سیاره "خرچنگ 55 - e" و در سال 2008 سیاره پنجم به نام f رصد شد.

تمام این پنج سیاره با تکنیک اثر داپلر و یا شناسایی نوسانات حداقل به سبب نیروهای گرانشی کشف شدند.