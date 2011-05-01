هادی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: نزدیک به دو سال در کنار تیم امید بودم و به لحاظ روحی و فنی شناخت خوبی از بازیکنان این تیم داشتم ولی با وجود اینکه این تیم هنوز مربی دروازه بان ها ندارد فدراسیون تماسی برای ادامه همکاری من با تیم امید نداشته و صلاح را در این دیدند که از نفرات دیگری در این پست استفاده کنند.

طباطبایی با تاکید بر اینکه تیم امید کار سختی مقابل عراق پیش رو دارد و شناخت کادر فنی قبلی از بازیکنان می توانست به موفقیت تیم کمک کند، اظهار داشت: به هرحال کادر فنی قبلی روی بازیکنان شناخت خوبی داشت و نفرات تیم هم با آنها هماهنگ بودند با این وجود کادر فنی جدید هم بی تجربه نیست و توانایی های لازم برای رساندن این تیم به المپیک را دارد.

وی تاکید کرد: به نظر من تیم امید پتانسیل و توانایی عبور از سد تیم عراق را دارد و تنها امیدوارم کادر فنی در این فاصله کوتاه به شناخت لازم از بازیکنان و توانایی های آنها دست پیدا کنند.

وی در مورد انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی تیم امید اظهار داشت: او جزو نسل جوان مربیان ماست که انگیزه بالایی برای کار در تیم امید دارد و نزدیکی شرایط سنی او با بازیکنان امید یک امتیاز مثبت تلقی می شود و می تواند به یکپارچگی و انسجام تیمی بهتر کمک کند هرچند معتقدم بزرگترین مشکل او کمبود شناخت از بازیکنان امید است که امیدوارم در فاصله باقی مانده این شناخت برای کادر فنی حاصل شود.

مربی پیشین دروازه بان های تیم امید در مورد انتقادهایی که به کم تجربگی منصوریان و سوابق نه چندان زیاد او در کار مربیگری مطرح می شود ، اظهار داشت: همه از ابتدا که مربی نبوده اند و این تجربه در تیم های مختلف بدست می آید ضمن اینکه منصوریان یک بازیکن بزرگ ملی بوده و از تجربه کار با مربیان مختلف داخلی و خارجی را دارد.

طباطبایی در بخش پایانی سخنان خود با آرزوی موفقیت برای کادر جدید تیم امید ابراز امیدواری کرد در فاصله کوتاه تا دیدار با عراق تیم امید به هماهنگی و انجسام لازم دست یابد و از پتانسیل تیمی خود برای شکست تیم قدرتمند عراق به بهترین شکل استفاده کند.

تیم فوتبال امید کشورمان در مرحله دوم و حذفی مسابقات مقدماتی المپیک لندن طی دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم امید عراق خواهد رفت. این دیدارها طی روزهای 29 خرداد و 2 تیر در عراق و ایران برگزار خواهد شد.