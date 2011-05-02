ایستگاه پمپاژ منطقه برتش دهلران 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

اسماعیل گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ منطقه برتش دهلران 220 بهره بردار از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

وی بیان داشت: عملیات ساخت این طرح با پیشرفت فیزیکی 90 درصد از سال 86 آغاز شده است.

گوهری ادامه داد: تاکنون دیوار ساحلی، دهانه آبگیر، ساختمان، جاده دسترسی و 18 کیلومتر خط انتقال برق انجام شده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان گفت: برای اجرای این طرح تاکنون 30 میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل و احداث خطوط انتقال آب به طول 7.5 کیلومتر مربع 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.