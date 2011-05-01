پروژه ساماندهی یادمان شهدای گمنام قم 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در بازدید از پروژه یادمان شهدای گمنام کوه خضر نبی(ع) طی سخنانی بر تدوین طرح جامع برای ساماندهی این پروژه و زیباسازی فضای پیرامون آن تأکید و تصریح کرد: پروژه ساماندهی کوه خضر نبی(ع) باید هر چه سریعتر انجام شود.



وی با بیان اینکه مسافران و زائران بسیاری از سراسر کشور در این مکان مقدس حضور می‌یابند خاطر نشان کرد: شهرداری قم با مشارکت نهادهای ذی‌ربط و پیمانکاران پروژه باید فضایی معنوی، جذاب و چشم‌نواز با ارائه خدمات رفاهی مناسب در جوار شهدای گمنام ایجاد نمایند.



برای پروژه یادمان شهدای گمنام برنامه زمان بندی مشخصی تعیین شود



استاندار قم با اشاره به تصویب طرح فاز اول این پروژه، خواستار تسریع در عملیات اجرایی پروژه یادمان شهدای گمنام کوه خضر نبی(ع) شد و گفت: مسئولان امر باید بر روند اجرایی این پروژه نظارت مستمر داشته و برنامه زمان‌بندی مشخص برای انجام آن تعیین نمایند.



وی از تخصیص اعتبارات لازم و برطرف کردن همه مشکلات و موانع اجرای این پروژه خبر داد و گفت: پروژه ساماندهی یادمان شهدای گمنام تا کنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طرح توسعه این پروژه با درنظر گرفتن همه ابعاد باید هرچه سریعتر به بهره‌برداری برسد.



موسی‌پور گفت: در طرح جامع کوه خضر نبی(ع) باید فضاهای فرهنگی، بوستان، حسینیه سرپوشیده، پارکینگ و امکانات رفاهی و خدماتی پیش‌بینی شده و فضای سبز مناسب در اطراف طرح ایجاد شود.



وی در پایان تصریح کرد: این پروژه از طراحی ویژه‌ای برخوردار بوده و در آینده‌ای نزدیک فضایی مناسب برای حضور مسافران، زائران و شهروندان قمی در این مکان مقدس فراهم می‌آورد.