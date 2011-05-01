طرح ساماندهی لاله زار تهران تا پایان خرداد تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کاشف با بیان این مطلب گفت: از مهمترین برنامه هایی که در سال جاری دنبال می شود، حفاظت از بافتهای تاریخی و ضوابط و الزاماتی است که در طرح تفصیلی به عنوان لایحه دیده شده است.

کاشف با اشاره به ساماندهی لاله زار تهران به عنوان یکی از بافتهای قدیمی شهر گفت: طرح ساماندهی خیابان لاله زار تهران به عنوان یکی از بافتهای قدیمی پایتخت در مراحل نهایی قرار دارد و بزودی به پایان می رسد.

وی افزود: بر اساس زمان بندی انجام شده ، این طرح در پایان سه ماه ابتدای سال تکمیل می شود و بعد از این مرحله و بنا بر این طرح ، ساماندهی لاله زار تهران آغاز خواهد شد.

به گفته مدیر بافتهای تاریخی شهر تهران، بازسازی، مرمت، نوسازی، اصلاح کف سازی و بدنه ها از اهدافی است که برای این محور در نظر گرفته شده است.

کاشف خاطر نشان کرد: در بافتهای تاریخی، شرایط بافت، قدمت آن، ارزشهای معماری، تزئینات و نوع معماری و فضای آن شرایطی است که می تواند یک بافت را دارای اهمیت معماری کند که با احتساب این شرایط، برخی اماکن ثبت شده و برخی دیگر در حال ثبت است.