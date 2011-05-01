  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

طرح ساماندهی لاله زار تهران تا پایان خرداد تکمیل می شود

مدیر بافتهای تاریخی شهر تهران از مراحل نهایی تهیه طرح ساماندهی لاله زار تهران خبر داد و گفت: حفاظت و ساماندهی این خیابان به عنوان یکی از قدیمی ترین خیابانهای پایتخت در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کاشف با بیان این مطلب گفت: از مهمترین برنامه هایی که در سال جاری دنبال می شود، حفاظت از بافتهای تاریخی و ضوابط و الزاماتی است که در طرح تفصیلی به عنوان لایحه دیده شده است.

کاشف با اشاره به ساماندهی لاله زار تهران به عنوان یکی از بافتهای قدیمی شهر گفت: طرح ساماندهی خیابان لاله زار تهران به عنوان یکی از بافتهای قدیمی پایتخت در مراحل نهایی قرار دارد و بزودی به پایان می رسد.

وی افزود: بر اساس زمان بندی انجام شده ، این طرح در پایان سه ماه ابتدای سال تکمیل می شود و بعد از این مرحله و بنا بر این طرح ، ساماندهی لاله زار تهران آغاز خواهد شد.

به گفته مدیر بافتهای تاریخی شهر تهران، بازسازی، مرمت، نوسازی، اصلاح کف سازی و بدنه ها از اهدافی است که برای این محور در نظر گرفته شده است.

کاشف خاطر نشان کرد: در بافتهای تاریخی، شرایط بافت، قدمت آن، ارزشهای معماری، تزئینات و نوع معماری و فضای آن شرایطی است که می تواند یک بافت را دارای اهمیت معماری کند که با احتساب این شرایط، برخی اماکن ثبت شده و برخی دیگر در حال ثبت است.

کد مطلب 1301740

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها