اشتغال و مسکن معلولان در برنامه پنجم دیده شده است

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس مطالعات انجام شده در حال حاضر مشکل اصلی معلولان، مسکن، اشتغال و ازدواج است که سازمان بهزیستی برای هر سه آنها برنامه دارد بطوریکه تا پایان برنامه پنجم توسعه تا حد زیادی این مشکلات برطرف خواهد شد.

به گفته وی، طی این مدت هر سال اعتباری درلایحه بودجه برای معلولان در نظر گرفته می شود.

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس تاکید کرد: همچنین امسال در لایحه بودجه اعتباری برای افزایش مستمری معلولان اختصاص داده شده است.

آلیا در مورد اجرایی شدن قانون 3 درصد استخدام معلولان گفت: برای اجرایی شدن این قانون باید سازمان بهزیستی معلولانی که شرایط کار کردن را دارند به سازمانها و دستگاهها معرفی کند.

وی در خصوص آزمون استخدامی آموزش و پرورش نیز افزود: با پیگیریهای صورت گرفته مشکل استخدام افراد معلولی که در آزمون آموزش و پرورش شرکت کرده بودند، برطرف شد و تاکنون تعدادی از معلولان در این وزارتخانه مشغول به کار شدند.