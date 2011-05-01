واردات فرآورده های نفتی و عرضه آزاد آن توسط بخش خصوصی مجاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 90 در بخش هزینه ای، مقرر کردند واردات فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت واستانداردهای بین المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.

نمایندگان مجلس در بررسی این بند وزارت نفت را مکلف کردند پس از ارزیابی شرکت های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت های آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیر بناهای موجود و دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا کند.

مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیر ساخت های موجود با وزارت نفت است.

نمایندگان مجلس در بررسی بخش درآمدی بودجه 90 اجازه داده بودند از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح های سرمایه گذاری بخش بالادستی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط که به صورت بیع متقابل یا فاینانس اجرا می شود با رعایت اساسنامه صندوق مذکور اختصاص یابد که در بررسی بخش هزینه ای این بند در جلسه امروز مقرر کردند شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت موظف اند پس از تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرح های مذکور توسط شورای اقتصاد، پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت بخش خصوصی ذیربط را معرفی کنند.

همچنین نمایندگان مجلس در بررسی بخش درآمدی به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده بودند در هر دوره مبلغ 50 تومان از هر واحد مسکونی روستایی و 100 تومان از هر واحد مسکونی شهری اخذ شود که در بررسی بخش هزینه ای مقرر شد شرکت ملی گاز ایران از این مبلغ نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش سوزی و مصدومیت ها اقدام کند. سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکت های بیمه گر تعیین می شود.