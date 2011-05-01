"ایلام" جزو پنج استان برتر در جذب تسهیلات کشاورزی شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ضریب مکانیزاسیون طی این سه سال اخیر در بخش کشاورزی استان ایلام رشد چشمگیری داشته است.

وی گفت: به منظور کاهش سوخت و افزایش راندمان ماشین آلات کشاورزی به ویژه تراکتور، مقرر شده در طول برنامه پنج ساله 200 هزار دستگاه تراکتور فرسوده حذف و ناوگان جدیدی جایگزین آنها شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری چهار هزار میلیارد ریال برای جایگزینی تراکتورهای فرسوده پیشنهاد شده و ردیف کمکهای فنی اعتباری 10 درصد افزایش پیدا کرده است .

وی گفت: کاهش مصرف بذر در هکتـار کاهش سوخت مصرفی در ماشین آلات کشاورزی و افزایش راندمان در واحد سطح از جمله اقدامات این سازمان بوده است .

شهبازی با توجه به ظرفیت خوب استان خواستار افزایش اعتبارات استانی از طریق وزارت شد .