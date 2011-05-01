"ایلام" جزو پنج استان برتر در جذب تسهیلات کشاورزی شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ضریب مکانیزاسیون طی این سه سال اخیر در بخش کشاورزی استان ایلام رشد چشمگیری داشته است.
وی گفت: به منظور کاهش سوخت و افزایش راندمان ماشین آلات کشاورزی به ویژه تراکتور، مقرر شده در طول برنامه پنج ساله 200 هزار دستگاه تراکتور فرسوده حذف و ناوگان جدیدی جایگزین آنها شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری چهار هزار میلیارد ریال برای جایگزینی تراکتورهای فرسوده پیشنهاد شده و ردیف کمکهای فنی اعتباری 10 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: کاهش مصرف بذر در هکتـار کاهش سوخت مصرفی در ماشین آلات کشاورزی و افزایش راندمان در واحد سطح از جمله اقدامات این سازمان بوده است.
شهبازی با توجه به ظرفیت خوب استان خواستار افزایش اعتبارات استانی از طریق وزارت شد.
وی همچنین ادوات مورد نیاز در بخش حبوبات را از نیازمندیهای استان و برگزاری دوره های تخصصی برای کارشناسان بخش را خواستار شدند.
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