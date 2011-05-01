رودابه حمزه‌ای از نویسندگان کودک و نوجوان که پس از یک دوره بیماری به تازگی از بیمارستان مرخص شده و دوران نقاهت را پشت سر می‌گذارد، درباره کتاب‌هایش در نمایشگاه کتاب به خبرنگار مهر گفت: چاپ نخست یک مجموعه 3 جلدی با نام‌های "دست بزنم به چاقو"، "دست بزنم به چاقو" و "دست بزنم به قلیون" نوشته‌ام که انتشارات سوره مهر آن را برای نمایشگاه کتاب آماده کرده است.

وی ادامه داد: این مجموعه مصور برای گروه سنی کودک تدوین شده که در قالب شعر نکاتی از زندگی را به بچه ها آموزش می‌دهد. هدفم از سرایش شعرها این بوده که پیشگیری از اتفاقات خطرناک را به بچه ها یاد دهم. "نه" گفتن به موقع، درست تصمیم گرفتن، دوری از مسائل خطرناک و ... از جمله اهداف کتاب‌هاست که زیرساخت فکری و عملی بچه‌ها را تقویت می کند تا در آینده مقابل خطرهای بزرگتری چون اعتیاد قدرت تصمیم گیری و نه گفتن داشته باشند.

شاعر "شاپرک میوه آسمانی" درباره کتاب دیگرش که در دست آماده‌سازی است توضیح داد: "آقا مهدی جان سلام" کتابی شامل 8 شعر بلند برای گروه سنی نوجوان و جوان است که این کتاب هم در انتشارات سوره مهر در دست چاپ است ولی به نمایشگاه کتاب نمی‌رسد.

حمزه‌ای افزود: این شعرها به امام زمان (عج)، روز معلم، جنگ، بازگشت اسرا به ایران و ... می پردازد که شعرهای مرتبط با معلم ، خاطرات کودکی‌ام از روزهای معلم در مدرسه است.

وی که این روزها به عنوان تنها شاعر مجموعه جدید برنامه کودک "فیتیله‌ها" مشغول به کار است درباره دیگر فعالیت‌هایش عنوان کرد: نمایشنامه‌ای با نام "قصه دیو دودی" را برای اجرای صحنه‌ای آماده می‌کنم. این نمایشنامه به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشته شده که مشغول بازنگری نهایی آن هستم.

به گفته وی، تجدید چاپ آثاری چون خیال صورتی، توپ آسمون، جوجه جان، از انار تا خدا، شاپرک میوه آسمان است، مجموعه‌ای از مهربانی، ترانه‌های شهروند کوچک، ترانه‌های عابر پیاده، کلبه کوچک شاپرک‌ها و آموزش حروف الفبا به زبان فارسی نیز در نمایشگاه کتاب ارائه می‌شود.