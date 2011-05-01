تحویل تمامی واحدهای مسکن مهر تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی نیکزاد پیش ازظهر یکشنبه در حاشیه تحویل واحدهای مسکن مهر در هرمزگان با بیان اینکه بازگشت دولت به گفتمان امام(ره) عامل اصلی موفقیت در پروژه ملی مسکن مهر بوده است، بیان داشت: در راستای اهداف دولت عدالت محور جهت خانه دار شدن خانواده های فاقد مسکن تا پایان سال 90 متقاضیانی که در دوره های گذشته ثبت نام کرده اند خانه دار خواهند شد.

نیکزاد خاطرنشان کرد: دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در سال 89 و 90 ساخته می شود که 370 هزار واحد در شهرهای جدید و 800 هزار واحد در روستاها ساخته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: 82 هزار واحد مسکن مهر در هرمزگان در حال ساخت است که تاکنون پیشرفت خوبی داشته که از این رقم شش هزار واحد مسکن مهر در شهرک پیامبر اعظم(ص) در شهر بندرعباس در حال ساخت است.

وزیر مسکن یادآور شد: در سال 89 تولید صنعتی مسکن در کشور یک درصد بود اما با توجه ویژه دولت به ساخت و سازهای صنعتی در کشور امروز سهم ساخت و سازهای صنعتی در کشور به 30 درصد رسیده که نسبت به گذشته 300 برابر رشد کرده است.