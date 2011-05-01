مستند فیلیپینی برنده جایزه فیلم برگزیده تماشاگران ترایبکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی "فردا را رها کن" ساخته مایکل کالینز که به فساد در دستگاه قضایی فیلی پین می پردازد مورد توجه و ستایش تماشاگران جشنواره ترایبکای نیویورک قرار گرفت.



این مستند داستان دانشجویی 19 ساله به نام پاکو لارانگا را روایت می کند که در سال 1997 به آزار و قتل دو خواهر متهم شد.تلاش لارانگا برای تبرئه از این اتهام توجه فعالان حقوق بشر در سراسر جهان را به خود جلب کرد.



نانسی شیفر مدیر اجرایی جشنواره ترایبکا درباره این فیلم و موضوعش گفت : امیدواریم فیلم " فردا را رها کن" توجهات را به پرونده پاکو لارانگا جلب کرده و موجب آزادی او شود.این مستند با ظرافت و مهارت ساخته شده و امیدواریم جایزه ما موجب دیده شدن بیشتر آن در عرصه جهانی شود.



جایزه 000/25 دلاری فیلم برگزیده تماشاگران جشنواره ترایبکا به مایکل کالینز کارگردان آن اهدا می شود.