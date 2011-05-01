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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

ایندیپندنت مطرح کرد:

ابهام درباره مرگ پسر قذافی/ نقض قطعنامه شورای امنیت

ابهام درباره مرگ پسر قذافی/ نقض قطعنامه شورای امنیت

یک روزنامه غربی با اشاره به اخباری که در زمینه مرگ پسر قذافی در بمباران ناتو منتشر شده، نوشت: اگر این اخبار صحت داشته باشد بیانگر نقض قطعنامه 1973 توسط ناتو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت امروز نوشت: اگر خبر کشته شدن "سیف العرب" و سه نوه قذافی در بمباران اخیر ناتو درست باشد، این مسئله بیانگر نقض بندهای قطعنامه 1973 شورای امنیت است که بر لزوم حمایت از افراد غیرنظامی و عدم حمله به مناطق پرجمعیت تاکید دارد.

منابع خبری بامداد امروز از کشته شدن یکی از پسران قذافی به همراه سه نوه وی در بمباران ناتو خبر دادند. این در حالی است که بنابر قطعنامه شورای امنیت نیروهای ناتو مجوز ایجاد منطقه پرواز ممنوع و بمباران مواضع نیروهای قذافی را در لیبی پیدا کرده اند.

کد مطلب 1301769

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