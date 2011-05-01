83 درصد مشترکان برق گلستان خانگی هستند

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ۱۱.۲ درصد بخش تجاری، چهار درصد مشترکان بخش عمومی، ۱.۱ درصد مشترکان بخش کشاورزی و نیز در حدود نیم درصد از مشترکان برق استان را نیز بخش صنعت تشکیل می دهند که نحوه محاسبه قیمت برق در هر کدام از این بخش ها متفاوت خواهد بود.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 33 هزار و 360 اشتراک جدید برق در استان واگذار شد و تعداد مشترکان برق استان به حدود 503 هزار و ۶۰۰ مشترک رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان افزود: متوسط قیمت برق برای مصرف کنندگان بخش های مختلف در هفت ماهه سال جاری همچون سال گذشته ۴۳۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت لحاظ شده است.

شهابی بیان داشت: ضمن اینکه هر گونه اصلاح های بعدی در قیمت های برق توسط ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام خواهد شد.



وی اظهار داشت: امسال نیز همچون سال گذشته دولتی ها گرانترین و فعالان بخش کشاورزی ارزانترین تعرفه مصرف برق را به خود اختصاص داده اند.