  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

بر اساس مصوبه مجلس/

تا پایان برنامه پنجم توسعه جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا خانه دار می شوند

تا پایان برنامه پنجم توسعه جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا خانه دار می شوند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه 90 مصوب کردند تا پایان برنامه پنجم توسعه وزارت مسکن و شهرسازی مسکن جانبازان 50 درصد و بالاتر، جانبازان 25 تا 50 درصد و همچنین آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر فاقد مسکن را در صورتیکه قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند تامین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی لایحه بودجه 90 با الحاق جزئی به بند 13 لایحه بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی را موظف کردند تا پایان برنامه پنجم توسعه مسکن جانبازان 50 درصد و بالاتر، جانبازان 25 درصد تا 50 درصد و همچنین آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر فاقد مسکن در صورتیکه قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند را تامین کند.

مجلس مقرر کرد طبق ماده 13 کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینعان مربوطه تقسیم  شود.

نمایندگان مجلس همچنین در پیشنهادی مصوب کردند مالیات و عوارض اخذ شده قانون از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاه ها و موسسات مربوطه پرداخت می شود.

کد مطلب 1301777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها