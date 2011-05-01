تا پایان برنامه پنجم توسعه جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا خانه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی لایحه بودجه 90 با الحاق جزئی به بند 13 لایحه بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی را موظف کردند تا پایان برنامه پنجم توسعه مسکن جانبازان 50 درصد و بالاتر، جانبازان 25 درصد تا 50 درصد و همچنین آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر فاقد مسکن در صورتیکه قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند را تامین کند.

مجلس مقرر کرد طبق ماده 13 کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینعان مربوطه تقسیم شود.

نمایندگان مجلس همچنین در پیشنهادی مصوب کردند مالیات و عوارض اخذ شده قانون از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاه ها و موسسات مربوطه پرداخت می شود.