بودجه سال 84 قوه قضاييه بررسي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس قوه قضاييه در اين جلسه از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپيمايي روز قدس، تشكر كردو با اشاره به ايام پر بركت ماه مبارك رمضان، اظهار اميدواري نمود كه مردم و بخصوص مسوولان با استفاده از فيوضات ماه مبارك رمضان در راستاي انجام وظايف شرعي خوي در پيشگاه باريتعالي سربلند باشند.

رييس قوه قضاييه همچنين طي بياناتي به مشكل مردم ستمديده و مظلوم فلسطين اشاره كردو رفع آن را در گرو همدلي جهان اسلام دانست و گفت: مشكل مردم فلسطين مشكل خاص آن كشور نيست بلكه مشكلي است كه همه جهان اسلام را تهديد مي كند و وجود رژيم صهيونيستي و منافع اين رژيم است كه تامين آن كل كشورهاي اسلامي و منافع مسلمانان را تهديد مي نمايد.

آيت الله هاشمي شاهرودي در ادامه به حساسيت موضوع قضا اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم تلاش هرچه بيشتر از سوي مسوولان دردستگاه قضايي گفت: بايد سعي كنيم تا مي توانيم خدمت كنيم تا در زمان تصدي ما حقوقي از مردم پايمال نشود.

رييس قوه قضاييه احقاق حقوق مردم، ايجاد امنيت، مقابله با مفاسد و حفظ و حراست از ارزشها و دستاوردهاي اسلامي را از اهم امور دانسته و به وظيفه مهمي كه متوجه مسوولين است تاكيد نمو د.

شايان ذكر است در اين جلسه لايحه الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران ارسالي از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از اظهار نظر اعضاي جلسه و طرح موارد ابهام و ايرادات و اعمال اصلاحات لازم، مقرر شد اين موارد به كميسيون امينت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي منعكس شود.

از سوي ديگر با توجه به ماهيت قضايي اين لايحه مقرر گرديد تا نسبت به كارشناسي دقيق آن در جلسه اي مشترك، مواردي از اين لايحه مورد بررسي مجدد قرار گيرد.