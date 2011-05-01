افزایش قیمت سکه در شعب بانکی/ طلا 42 هزار و 800 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار 460 هزار تومان، طرح جدید 425 هزار تومان، نیم سکه 213 هزار تومان، ربع سکه 126 هزار تومان و سکه گرمی 63 هزار تومان اعلام شد.

بر این اساس قیمت سکه های تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نسبت به دیروز تغییری نکرده، قیمت سکه نیم بهار با کاهش 2 هزار تومانی و سکه ربع بهار با کاهش هزار تومانی همراه بود، اما نرخ ربع سکه هزار تومان افزایش یافت.

قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار هم با افزایش 650 تومانی نسبت به روز گذشته همراه بود و به 42 هزار و 800 تومان رسید، قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز 1566 دلار اعلام شد که به دلیل تعطیلی بورسها و بازارهای جهانی نسبت به دیروز تغییری نکرده است.

امروز بانک مرکزی نرخ سکه های عرضه شده خود در شعب بانکی را افزایش داد، به طوریکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 419 هزار و 700 تومان، ‌نیم سکه 209 هزار و 600 تومان و و ربع سکه 117 هزار و 300 تومان عرضه می شود.

براین اساس، سکه طرح جدید نسبت به دیروز با افزایش 4 هزار و 200 تومانی،‌ نیم سکه 100 تومان و ربع سکه دو هزار و 300 تومان در شعبات بانک ملی فروخته می شود.

این در حالی است که هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید روز چهارشنبه هفته گذشته در شعب بانک ملی با نرخ 409 هزار تومان، نیم سکه با قیمت 204 هزار تومان و ربع سکه با قیمت 111 هزار تومان عرضه می شد.