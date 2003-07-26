طرح غيركارشناسانه "ضربتي اشتغال" ده هزار ميليارد ريال هزينه داشت

دبير هيات امناي خانه صنعتكاران ايران در گفت و گو با مهر افزود: وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان يكي از نهادهاي موظف به ايجاد اشتغال در كشور با اجراي طرح ضربتي اشتغال نه تنها براي بيكاران شغلي ايجاد نكرد، بلكه موجب بدهكاري بيكاران شده و با تزريق ده هزار ميليارد ريال به اقتصاد ، موجب رشد تورم در كشور شد.

عباس پاليزدار افزود: بر اساس عملكرد ارايه شده از سوي مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي حدود 300 هزار فرصت شغلي تاكنون ايجاد شده و اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي تنها 123 هزار فرصت ايجاد شده شغلي را تاييد كرد و آمار نشان از آن دارد كه اسامي ارايه شده از سوي وزرات كار و تامين اجتماعي جعلي بوده و هيچ فرصت شغلي تا كنون ايجاد نشده است.

وي گفت: با وجود ارايه راهكارهاي كارشناسانه يراي كاهش خطر پذيري (ريسك) سرمايه و تضمين سرمايه سرمايه گذاران داخلي به وزارت امور اقتصادي و دارايي از سوي خانه صنعتكاران، تا كنون هيچ اقدام موثري توسط اين وزارتخانه كه تنها متولي تضمين سرمايه در كشور محسوب مي شود، انجام نشده است.

وي افزود: با وجود امضاي تفاهمنامه اي ميان خانه صنعتكاران ايران و شركت بيمه دانا، رييس كل بيمه مركزي ايران و مسولان وزارت اقتصاد و دارايي اجراي تفاهمنامه را متوقف كرده و قوانين بين المللي صنعت بيمه كه مهمترين عامل كاهش خطر پذيري سرمايه است، را زير پا گذاشتند.

پاليزدار با اشاره به تضمين سرمايه سرمايه گذاران داخلي توسط شركت هاي بيمه اروپايي، گفت: اين در حالي است كه شركت هاي بيمه ايراني سرمايه سرمايه گذاران داخلي را تضمين نمي كنند و اين امر نه تنها با علم اقتصاد بلكه با علوم سياسي نيز همخوان نيست.